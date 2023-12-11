Зеленський зустрівся з Остіном і Брауном
Про це президент напиcав в Тelegram-каналі.
Він написав, що на зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті і подальшу українсько-американську співпрацю в сфері оборони.
"Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - додав Зеленський.
Сьогодні президент України прибув в США з візитом, а вже завтра Зеленський виступить в Сенаті і зустрінеться зі спікером Палати представників.