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Зеленський зустрівся з Остіном і Брауном

11 грудня 2023, 21:20
Зеленський зустрівся з Остіном і Брауном
t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський в США зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Про це президент напиcав в Тelegram-каналі. 

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США", - йдеться в дописі.

Він написав, що на зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті і подальшу українсько-американську співпрацю в сфері оборони.

"Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - додав Зеленський. 

Сьогодні президент України прибув в США з візитом, а вже завтра Зеленський виступить в Сенаті і зустрінеться зі спікером Палати представників.

 

зеленськийОстінБраун

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