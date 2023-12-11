Зеленський зустрівся з Остіном і Брауном

Президент України Володимир Зеленський в США зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Про це президент напиcав в Тelegram-каналі.

"Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США", - йдеться в дописі.

Він написав, що на зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті і подальшу українсько-американську співпрацю в сфері оборони.



"Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство", - додав Зеленський.

Сьогодні президент України прибув в США з візитом, а вже завтра Зеленський виступить в Сенаті і зустрінеться зі спікером Палати представників.