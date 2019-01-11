Жовтень побив 4 температурних рекорди
Жовтень 2019 року побив чотири температурних рекорди і став одним з найтепліших з 1881 року, повідомляє "Українська Правда".
Джерело: пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського
Дослівно: "Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +11,1°С, що вище за кліматичну норму на 3,0°С. Це дало йому змогу зайняти сьому позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року".
Деталі: Найтепліше було 14 жовтня, на третій день "бабиного літа", коли максимальна температура повітря після полудня досягла +24,3°С.
Під час цьогорічного "бабиного літа" було побито 4 температурних рекорди.
Найхолодніше було 31 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до -2,3°С.
Характерною особливістю цьогорічного жовтня кліматологи називають тумани 21 - 27 числа, які скоротили "бабине літо".
Також відзначається, що у Києві на проспекті Науки за місяць випало лише 13 мм опадів, що склало 37% кліматичної норми. Таким чином, це вже п’ятий місяць поспіль, коли у столиці спостерігається недобір опадів.
Нагадаємо, що "бабине літо" в Києві побило четвертий температурний рекорд.
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