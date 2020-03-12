Журнал Time вперше в історії обрав "Дитину року"

Журнал Time вперше за свою історію почав відзначати не тільки найвпливовіших дорослих, а й дітей.

Першою відзнаку "Дитина року" від видання отримала 15-річна школярка з Колорадо (США) Гітанджалі Рао, яка вже зараз має кілька успішних наукових проєктів, повідомляє "Громадське".

Молода науковиця вивчає штучний інтелект та технологію сенсорів карбонових нанотрубок, а набуті знання застосовує на практиці - для боротьби з кібербулінгом та забрудненням води.

Рао розповіла, що вперше почала думати про застосування науки та технологій для змін у соціумі ще у другому-третьому класі.

"Мені було близько 10 років, коли я сказала батькам, що хочу вивчати технологію вимірювання вуглецевих нанотрубок у дослідницькій лабораторії якості води в Денвері", - розповіла дівчина.

Також Гітанджалі Рао створила додаток та розширення для Chrome під назвою Kindly, які здатні на основі штучного інтелекту виявляти кібербулінг. Програма вишуковує образливі слова та пропонує користувачу відредагувати їх, або ж відправити як є.

"Мета - не карати. Як підліток, я знаю, що вони можуть бути агресивними. Натомість це дає вам можливість переосмислити те, що ви говорите, щоб знати, що робити наступного разу", - сказала Рао.

Окрім цього дівчина намагається зацікавити наукою інших дітей. Для цього вона проводить "інноваційні сесії".

Спочатку це почалося з простих презентацій та планів уроків. Потім вона почала додавати для учнів лабораторні та конкурси.

Наразі Гітанджалі Рао співпрацює з кількома сільськими школами, дівчатами в організаціях STEM, музейними організаціями, Шанхайською міжнародною молодіжною науково-технічною групою та Королівською інженерною академією у Лондоні. Там вона проводить свої майстер-класи.

У 2017 році завдяки її винаходу, що дозволяє швидко виявляти свинець у воді, Гітанджалі Рао отримала титул найкращого молодого вченого Америки за результатами конкурсу Discovery Education 3M Young Scientist Challenge.

Цим винаходом Рао хотіла допомогти жителям міста Флінт в штаті Мічиган, які постраждали від зараження води свинцем.

У 2019 році Гітанджалі Рао увійшла у список Forbes "30 до 30" за досягнення у науці. Вона також є лауреатом премії президента EPA, отримала почесну премію "Глорії Баррон" та увійшла до проєкту героїв Marvel, що розповідає про представників молоді, що надихають.

Нагадаємо, що у 2019 році Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time