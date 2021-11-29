Журнальний стіл з нью-йоркської квартири виявився мозаїкою давньоримського імператора
Про це розповів італійський фахівець зі старовинного каменю та мармуру Даріо Дель Буфало в етері телеканалу CBS, пише Громадське.
Колись мозаїка була частиною одного з двох величезних кораблів Калігули. Ці кораблі плавали озером неподалік Рима, проте затонули після вбивства імператора.
Фото: Twitter Artnet
Мозаїку та інші предмети дістали з озера у 1930-х роках та передали до музею. Проте під час Другої світової там сталася пожежа, після якої відомості про цінні предмети зникли.
А вже у 2013 році Дель Буфало читав лекцію у Нью-Йорку. Там він презентував свою книгу, у якій і було фото втраченої мозаїки. До нього підійшла жінка, у якої якраз ця мозаїка була вдома. Це була артдилерка та галеристка Хелен Фьоратті.
Вона розповіла, що купила цей предмет в італійської дворянської родини у 1960-х роках. А вже у Нью-Йорку його її перетворили на журнальний столик.
Зрештою мозаїку повернули в Італію - тепер вона перебуває у музеї. Дель Буфало каже, що хоче зробити копію для Фьоратті, щоб вона зберегла її у своїй квартирі.
Калігула був римським імператором з 12 по 41 рік нашої ери.
Нагадаємо, що на півострові Юкатан у Мексиці знайшли дерев'яне каное. Його вік, імовірно, становить понад 1000 років, і воно добре збереглося.
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