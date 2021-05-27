Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Зідан залишив посаду головного тренера мадридського "Реалу"

Чемпіонат Іспанії-2020/2021 "Реал" завершив на другому місці
"Футбольний клуб "Реал" повідомляє, що Зінедін Зідан вирішив закінчити нинішній етап як тренер нашого клубу", - йдеться у повідомленні прес-служби "Реалу"
Зідан залишив посаду головного тренера мадридського "Реалу" Фото: з вільних джерел

Мадридський футбольний клуб "Реал" у четвер оголосив про відставку Зінедіна Зідана з посади головного тренера команди, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Футбольний клуб "Реал" повідомляє, що Зінедін Зідан вирішив закінчити нинішній етап як тренер нашого клубу", - йдеться у повідомленні прес-служби "Реалу". - Ми маємо поважати його рішення та висловити нашу вдячність за його професіоналізм, відданість справі та пристрасть протягом усіх цих років".

48-річний Зідан вперше очолив "Реал" у травні 2016 року. Під його керівництвом мадридський клуб тричі виграв Лігу чемпіонів, по два рази - Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу, по разу - чемпіонат Іспанії та Суперкубок Іспанії. Навесні 2018 року Зідан залишив свою посаду, але через рік повернувся і знову виграв чемпіонат країни.

Чемпіонат Іспанії-2020/2021 "Реал" завершив на другому місці.

Читайте також: Стало відомо, хто замінить в ЛЧ "Реал", "Барселону" і "Ювентус"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2021 14:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.