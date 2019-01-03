"Керівництво ZIKу дивує, чому свою принципову позицію журналіст вирішив продемонструвати саме зараз. А не тоді, коли Олексій тільки прийшов на ZIK і каналу приписували "продаж" Вікторові Медведчуку"

Телеканал ZIK заперечує закиди щодо "тісної співпраці" з Адміністрацією Президента України.

У заяві телеканалу зазначили, що участь відстороненого від обов’яків заступника секретаря РНБО Олега Гладковського у програмі Vox Populi була вибором глядачів, "оскільки він став ньюзмейкером тижня", повідомляється на сайті ZIK.

Шодо заяви журналіста Олексія Братущака, який працював політичним оглядачем підсумкового тижневика "Перші про головне. Деталі" на ZIKу, стосовно "тісної співпраці" каналу з Адміністрацією президента, у телеканалі зазначили, що "керівництво ZIKу дивує, чому свою принципову позицію журналіст вирішив продемонструвати саме зараз. А не тоді, коли Олексій тільки прийшов на ZIK і каналу приписували "продаж" Вікторові Медведчуку. Або згодом - Дмитрові Фірташу".

"Стосовно комерційної співпраці телеканалу ZIK не тільки з Блоком Петра Порошенка, а й з іншими політичними партіями, то розміщення матеріалів передвиборної агітації здійснюється виключно на підставі угод з кандидатами на пост президента України та обов’язково здійснення попередньої оплати використання ефіру каналу коштом коштів виборчого фонду кандидата", - стверджують у ZIK.

Там додали, що телеканал "залишається рівновіддаленим до всіх політичних сил".

Нагадаємо, що журналіст телеканалу ZIK Олексій Братущак звільнився з нього через, за його словами, інформаційну співпрацю між власником ZIKу Петром Димінським та оточенням Петра Порошенка.