Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

ZIK заперечує закиди щодо "тісної співпраці" з Адміністрацією президента

"Керівництво ZIKу дивує, чому свою принципову позицію журналіст вирішив продемонструвати саме зараз. А не тоді, коли Олексій тільки прийшов на ZIK і каналу приписували "продаж" Вікторові Медведчуку"
Телеканал ZIK заперечує закиди щодо "тісної співпраці" з Адміністрацією Президента України.
ZIK заперечує закиди щодо "тісної співпраці" з Адміністрацією президента Фото: з відкритих джерел

У заяві телеканалу зазначили, що участь відстороненого від обов’яків заступника секретаря РНБО Олега Гладковського у програмі Vox Populi була вибором глядачів, "оскільки він став ньюзмейкером тижня", повідомляється на сайті ZIK.

Шодо заяви журналіста Олексія Братущака, який працював політичним оглядачем підсумкового тижневика "Перші про головне. Деталі" на ZIKу, стосовно "тісної співпраці" каналу з Адміністрацією президента, у телеканалі зазначили, що "керівництво ZIKу дивує, чому свою принципову позицію журналіст вирішив продемонструвати саме зараз. А не тоді, коли Олексій тільки прийшов на ZIK і каналу приписували "продаж" Вікторові Медведчуку. Або згодом - Дмитрові Фірташу".

"Стосовно комерційної співпраці телеканалу ZIK не тільки з Блоком Петра Порошенка, а й з іншими політичними партіями, то розміщення матеріалів передвиборної агітації здійснюється виключно на підставі угод з кандидатами на пост президента України та обов’язково здійснення попередньої оплати використання ефіру каналу коштом коштів виборчого фонду кандидата", - стверджують у ZIK.

Там додали, що телеканал "залишається рівновіддаленим до всіх політичних сил".

Нагадаємо, що журналіст телеканалу ZIK Олексій Братущак звільнився з нього через, за його словами, інформаційну співпрацю між власником ZIKу Петром Димінським та оточенням Петра Порошенка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2019 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.