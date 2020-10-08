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Злива та шквальний вітер: в Києві різко погіршиться погода

На місцях можливих підтоплень чергує спецтранспорт для ліквідації наслідків негоди
Сьогодні у Києві синоптики прогнозують грозу, зливи та сильні пориви вітру від +18 до +24 м/c. Також у столиці можливий град.
Злива та шквальний вітер: в Києві різко погіршиться погода Фото: "Сіньхуа"

Про це повідомляє прес-служба Київської державної адміністрації, передає РБК - Україна.

Як зазначають у відомстві, Гідрослужба КК "Київавтодор" працює у посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує 72 одиниці спецтранспорту для ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.

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10 08 2020 14:20
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