Злива та шквальний вітер: в Києві різко погіршиться погода На місцях можливих підтоплень чергує спецтранспорт для ліквідації наслідків негоди

Сьогодні у Києві синоптики прогнозують грозу, зливи та сильні пориви вітру від +18 до +24 м/c. Також у столиці можливий град.

Фото: "Сіньхуа"

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