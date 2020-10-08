CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні у Києві синоптики прогнозують грозу, зливи та сильні пориви вітру від +18 до +24 м/c. Також у столиці можливий град.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Злива та шквальний вітер: в Києві різко погіршиться погода
На місцях можливих підтоплень чергує спецтранспорт для ліквідації наслідків негоди
Фото: "Сіньхуа"
Про це повідомляє прес-служба Київської державної адміністрації, передає РБК - Україна.
Як зазначають у відомстві, Гідрослужба КК "Київавтодор" працює у посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує 72 одиниці спецтранспорту для ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 08 2020 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки
- ВІДЕО Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції
- ВІДЕО Захоплення заручників у Луцьку: що відомо
No articles