БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПлатформа для проведення відеоконференцій Zoom погодилась заплатити 85 мільйонів доларів через проблеми із приватністю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Zoom погодилась виплатити $85 мільйонів через проблеми із приватністю
Відповідно до угоди, позивачі мають отримати знижку на 15% на передплату або 25 доларів
Фото: РБК
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.
Відповідне рішення компанія прийняла через позов, в якому йшлось про те що Zoom порушив права користувачів на приватність, поширивши їх дані для Facebook Google та LinkedIn. Таким чином хакери могли втручатись у відеоконференції.
Попереду - затвердження позиції судом.
Відповідно до угоди, позивачі мають отримати знижку на 15% на передплату або 25 доларів.
Читайте також: Zoom купує провайдера хмарних послуг за майже 15 мільярдів доларів
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 08 2021 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- ФОТО Бюджетний комітет Ради схвалив виділення 800 млн грн на будівництво "спортивних магнітів"
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles