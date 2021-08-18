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Зроблю все, щоб вийти на чемпіонат світу - Петраков

Перший матч під керівництвом нового головного тренера Україна проведе 1 вересня
У заявку збірної додатково включили Качарабу, Сікана і Булецу.
Зроблю все, щоб вийти на чемпіонат світу - Петраков Олександр Петраков (зліва) та Андрій Павелко Фото: Андрій Павелко/Facebook

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував своє призначення в національній команді, передає Укрінформ.

"Потрібен результат. 5 ігор - кожна буде фінальною. Це не клубний футбол. Скажімо так - зроблю все, що від мене залежить, щоб вийти на чемпіонат світу в Катарі.

Тарас Качараба і Данило Сікан будуть додатково включені в основний список. І в резервний - я включив сьогодні ще Сергія Булецу із "Зорі". Хлопці мене знають, я - їх. Я розмовляв з ними. Так що подивимося.

Сплю погано - по 2 години, прокидаюся. Не знаю, що вам далі говорити - важко. Прийняв таке рішення, але я вмію тримати удар", - сказав Петраков.

Тренувальний збір команди стартує 29 серпня в Києві. Перший матч під керівництвом нового головного тренера Україна проведе 1 вересня, коли зіграє у відборі на ЧС-2022 з Казахстаном на виїзді.

Нагадаємо, що Олександр Петраков, який у 2019 році з юніорською збірною України з футболу виграв чемпіонат світу U-20, тепер готуватиме нацзбірну.

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18 08 2021 15:54
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