Зроблю все, щоб вийти на чемпіонат світу - Петраков
Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував своє призначення в національній команді, передає Укрінформ.
"Потрібен результат. 5 ігор - кожна буде фінальною. Це не клубний футбол. Скажімо так - зроблю все, що від мене залежить, щоб вийти на чемпіонат світу в Катарі.
Тарас Качараба і Данило Сікан будуть додатково включені в основний список. І в резервний - я включив сьогодні ще Сергія Булецу із "Зорі". Хлопці мене знають, я - їх. Я розмовляв з ними. Так що подивимося.
Сплю погано - по 2 години, прокидаюся. Не знаю, що вам далі говорити - важко. Прийняв таке рішення, але я вмію тримати удар", - сказав Петраков.
Тренувальний збір команди стартує 29 серпня в Києві. Перший матч під керівництвом нового головного тренера Україна проведе 1 вересня, коли зіграє у відборі на ЧС-2022 з Казахстаном на виїзді.
Нагадаємо, що Олександр Петраков, який у 2019 році з юніорською збірною України з футболу виграв чемпіонат світу U-20, тепер готуватиме нацзбірну.
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