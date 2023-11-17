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Сили оборони закріпилися на кількох плацдармах лівого берегу Херсонщини – ЗСУ

17 листопада 2023, 10:11
Сили оборони закріпилися на кількох плацдармах лівого берегу Херсонщини – ЗСУ
Фото: з вільного доступу
Морська піхота підтвердила закріплення на трьох плацдармах на лівому березі річки Дніпро Херсонщини.

Про це Морська піхота написала на Facebook-сторінці.

"У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії росії, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. 

Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", - йдеться в дописі. 

В морській піхоти додали, що в ході боїв з російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі і техніці. 

"Від початку проведення заходів ворог втратив: особового складу – 1216 вбитими і 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. Крім того, зведеним підрозділом РЕБ морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня", - додали українські військові. 

Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини і проводять дії з метою знищення ворога.

Інститут вивчення війни ще кілька днів тому повідомив, що українські війська досягли певного успіху на лівобережжі Херсонщини.

 

ХерсонщинаМорська піхота

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