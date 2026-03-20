Морські піхотинці та F-35 США рухаються до Близького Сходу

Додатковий підрозділ морської піхоти США буде розгорнуто на борту десантного корабля USS Boxer.

Вашингтон ухвалив рішення прискорити скерування військового підрозділу на Близький Схід на тлі напруженості в регіоні.

Про це повідомив NBC News.

Як повідомили джерела ЗМІ, 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти США (MEU), до складу якого входить щонайменше 2,2 тис. військових, вирушить із Сан-Дієго раніше від запланованого терміну.

Підрозділ буде розгорнуто на борту десантного корабля USS Boxer. Імовірно, його супроводжуватимуть іще один або два кораблі, що означає залучення кількох тисяч американських моряків, інформує NBC News.

Причин прискорення перекидання військ офіційно не розкривають, однак це відбувається на тлі зростання напруженості на Близькому Сході, зазначив ЗМІ.