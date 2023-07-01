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ЗСУ знову почали перекидати війська на східний берег Херсонщини – розвідка Британії

01 липня 2023, 12:29
ЗСУ знову почали перекидати війська на східний берег Херсонщини – розвідка Британії
Не так давно Збройні сили України поновили перекидання солдатів на східний берег Дніпра в Херсонській області.

Про це Міністерства оборони Британії пише в Twitter.

"Приблизно з 23 червня 2023 року українські сили майже напевно відновили перекидання особового складу на східний берег Дніпра в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту", - йдеться в доипсі. 

В Міністерстві оборони Британії додали, що починаючи від 27 червня бої на східному березі посилилися. 

"російські сили, які обороняються, також включають солдатів 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії hосії, яка входить до складу Дніпровської групи військ", пише МО Британії. 

Армія росії найімовірніше передислокувала частини Південного військового округу, які захищають берег, для посилення Запорізького напрямку, вважають в розвідці. 

"Бойові дії в районі мосту майже напевно ускладнюються затопленням, руйнуваннями та залишковим брудом після прориву Каховської дамби 6 червня 2023 року", – уточнили в рзвідці Британії. 

Раніше в розвідці Британії заявили, що окупанти почали залишати територію ЗАЕС.
Розвідка БританіїХерсонщина

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