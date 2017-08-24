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"Динамо" перемогло "Марітіму" і вийшло до групового турніру Ліги Європи УЄФА, – ВІДЕО

Кияни виграли з рахунком 3:1
У повторному матчі раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА "біло-сині" на НСК "Олімпійський" у Києві перемогли португальський "Марітіму" - 3:1.
"Динамо" перемогло "Марітіму" і вийшло до групового турніру Ліги Європи УЄФА, – ВІДЕО Фото: reuters.com

Київське "Динамо" повело в рахунку у середині першого тайму – на 33-й хвилині Денис Гармаш скористався помилкою Зайнадіна Жуніора і з воротарського майданчика головою пробив у ближній кут, а на 35-й хвилині Микола Морозюк вразив ворота гостей ударом зі стандарту, повідомляє "Укрінформ".

Після перерви команди обмінялися голами. На 61-й хвилині Дерліс Гонсалес скористався навісом Андрія Ярмоленка і головою переправив м'яч у дальній верхній кут воріт "Марітіму", а на 68-й хвилині Ердем Шен переграв з декількох метрів Максима Коваля.

Перший матч у Фуншалі завершився внічию – 0:0. За сумою двох матчів (3:1) "Динамо" продовжить виступ у єврокубках.

Жеребкування групового турніру Ліги Європи УЄФА відбудеться у п'ятницю, 25 серпня, в Монако.

Нагадаємо, УЄФА під час урочистого вечора в Монако назвав ім'я кращого футболіста європейського сезону 2016/17.

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