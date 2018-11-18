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ОБСЄ зафіксувала невідведені "Гради" сепаратистів на Донбасі

Біля непідконтрольних уряду України населених пунктів представники місії зафіксували також низку танків і бойових броньованих машин невстановленого типу
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське на Донбасі чотири невідведені реактивні системи залпового вогню "Град".
ОБСЄ зафіксувала невідведені "Гради" сепаратистів на Донбасі Фото: gettyimages.com

Про це йдеться у звіті місії.

"16 листопада в непідконтрольних уряду районах команда СММ зафіксувала 4 РСЗВ (БМ-21) поблизу населенного пункту Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька), що є порушенням ліній відведення", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними повітряного спостереження, станом на 14 листопада представники СММ ОБСЄ зафіксували 29 танків (невстановленого типу) біля Круглика, 18 одиниць причіпної артилерії біля Мирного, 76 бойових броньованих машин (невстановленого типу) близько Бугаївки, 23 ББМ (невстановленого типу) недалеко від Шимшиновки та 79 ББМ (невстановленого типу) біля Мирного.

Нагадаємо, за день Об'єднані сили зафіксували вісім випадків порушення режиму припинення вогню незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Втрат серед особового складу українських військ не було.

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18 11 2018 22:57
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