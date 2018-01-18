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Представник президента обіцяє змінити законопроект про Антикорупційний суд

Законопроект буде включений до порядку денного на наступній сесії парламенту
Під час розгляду президентського законопроекту про Антикорупційний суд будуть враховані рекомендації Венеційської комісії та Міжнародного валютного фонду
Представник президента обіцяє змінити законопроект про Антикорупційний суд Фото: Українська правда

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.

"Будемо шукати консенсус і, звичайно, законопроект буде в тому чи іншому ступені змінений", - сказала вона.

За словами Луценко, законопроект буде включений до порядку денного на наступній сесії парламенту (нинішня сесія триватиме до 2 лютого 2018 року, наступна сесія розпочнеться 5 лютого).

Вона наголосила, що закон про Антикорупційний суд пройде всі етапи ухвалення, враховуючи розгляд профільного комітету та перше читання у сесійній залі, після якого фракції нададуть свої зауваження та пропозиції.

"Ймовірно, буде створено робочу групу. До речі, про це закликав і президент – створити таку групу ще до внесення законопроекту для напрацювання основних тез, які об’єднають зал під час голосування", - додала представник президента.

За її словами, новий Антикорупційний суд запрацює не раніше, ніж через півроку, з урахуванням всіх процедур.

Нагадаємо, депутатам у четвер тричі не вдалось розглянути закон про Антикорупційний суд.

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