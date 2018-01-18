Представник президента обіцяє змінити законопроект про Антикорупційний суд
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.
"Будемо шукати консенсус і, звичайно, законопроект буде в тому чи іншому ступені змінений", - сказала вона.
За словами Луценко, законопроект буде включений до порядку денного на наступній сесії парламенту (нинішня сесія триватиме до 2 лютого 2018 року, наступна сесія розпочнеться 5 лютого).
Вона наголосила, що закон про Антикорупційний суд пройде всі етапи ухвалення, враховуючи розгляд профільного комітету та перше читання у сесійній залі, після якого фракції нададуть свої зауваження та пропозиції.
"Ймовірно, буде створено робочу групу. До речі, про це закликав і президент – створити таку групу ще до внесення законопроекту для напрацювання основних тез, які об’єднають зал під час голосування", - додала представник президента.
За її словами, новий Антикорупційний суд запрацює не раніше, ніж через півроку, з урахуванням всіх процедур.
Нагадаємо, депутатам у четвер тричі не вдалось розглянути закон про Антикорупційний суд.
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