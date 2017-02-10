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Єврокомісія: Референдум в Каталонії є незаконним

Брюссель заявив, що Каталонія не зможе розраховувати на членство в ЄС як суверенна держава
Референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.
Єврокомісія: Референдум в Каталонії є незаконним Фото: Reuters

Голосування пройшло в розріз з іспанським законодавством і його результати не можуть бути визнані Брюсселем. Крім того, Каталонія як самостійне державне утворення не зможе розраховувати на членство в Євросоюзі.

"Згідно конституції Іспанії, референдум в Каталонії не є законним. Це питання є внутрішньою справою Іспанії", - йдеться в заяві Єврокомісії, інформує "112.ua"

В Єврокомісії також закликали сторони до єдності та стабільності, наполігши на необхідності не допустити державного розколу.

"Ми закликаємо всі сторони дуже швидко перейти від конфронтації до діалогу. Насильство ніколи не може бути інструментом у політиці", - заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.

Поліція Каталонії розслідує обставини загибелі трьох осіб в Барселоні.
 

Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.

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02 10 2017 13:47
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