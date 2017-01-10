Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Пожежники в Каталонії утворили "живий щит" між активістами та поліцією

Однак згодом поліцейські почали застосовувати фізичну силу проти пожежників
Пожежники в Каталонії показали підтримку референдуму про незалежність в регіоні шляхом формування людського бар'єру між поліцейською службою опозиції та виборцями.
Пожежники в Каталонії утворили "живий щит" між активістами та поліцією Фото: Reuters

Каталонці в соцмережах похвалили співробітників пожежної охорони, які вирішили захистити громадськість від насильства, що триває досі після відкриття виборчих дільниць у неділю вранці, пише Independent.

 

 

 

Однак згодом в мережі з'явилось відео, на якому іспанські поліцейські застосували фізичну силу проти пожежників.

Зазначимо, за кілька днів до референдуму сотні пожежних зібралася вздовж даху музею історії Каталонії з транспарантом, з надписом "Любов демократії".

Нагадаємо, під час сутичок в день референдуму про незалежність Каталонії поранення отримали 11 силовиків. Кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей.

Раніше глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.

Влада Каталонії повідомила про обстріли гумовими кулями з боку іспанських правоохоронців. В результаті було поранено 38 виборців, які прийшли на дільниці.

Тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2017 17:04
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.