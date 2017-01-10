Пожежники в Каталонії утворили "живий щит" між активістами та поліцією

Однак згодом поліцейські почали застосовувати фізичну силу проти пожежників

Пожежники в Каталонії показали підтримку референдуму про незалежність в регіоні шляхом формування людського бар'єру між поліцейською службою опозиції та виборцями.

Каталонці в соцмережах похвалили співробітників пожежної охорони, які вирішили захистити громадськість від насильства, що триває досі після відкриття виборчих дільниць у неділю вранці, пише Independent.

Firemen in Catalonia having to protect people from police violence. Surely the police should protect people from violence not perpetrate it. pic.twitter.com/AlMCQlZ5i2 — Alison ن (@alijaneparti) 1 жовтня 2017 р.

Однак згодом в мережі з'явилось відео, на якому іспанські поліцейські застосували фізичну силу проти пожежників.