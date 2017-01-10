Пожежники в Каталонії утворили "живий щит" між активістами та поліцією
Каталонці в соцмережах похвалили співробітників пожежної охорони, які вирішили захистити громадськість від насильства, що триває досі після відкриття виборчих дільниць у неділю вранці, пише Independent.
Firemen in Catalonia having to protect people from police violence. Surely the police should protect people from violence not perpetrate it. pic.twitter.com/AlMCQlZ5i2— Alison ن (@alijaneparti) 1 жовтня 2017 р.
Однак згодом в мережі з'явилось відео, на якому іспанські поліцейські застосували фізичну силу проти пожежників.
Зазначимо, за кілька днів до референдуму сотні пожежних зібралася вздовж даху музею історії Каталонії з транспарантом, з надписом "Любов демократії".
Нагадаємо, під час сутичок в день референдуму про незалежність Каталонії поранення отримали 11 силовиків. Кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей.
Раніше глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.
Влада Каталонії повідомила про обстріли гумовими кулями з боку іспанських правоохоронців. В результаті було поранено 38 виборців, які прийшли на дільниці.
Тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.
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