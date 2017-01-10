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Іспанська поліція обстрілює гумовими кулями каталонців, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО)

Загалом представники каталонського уряду нарахували 38 постраждалих
Глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.
Іспанська поліція обстрілює гумовими кулями каталонців, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО) Фото: Reuters

"Невиправдане і безвідповідальне насильство іспанської держави очевидне", - заявив Пуджемон, повідомляє El Pais.

"Невиправдане насильство, гумові кулі, вилучення урн і документів для голосування, блокування шкіл – все це створює ганебний зовнішній образ держави і ця ганьба супроводжуватиме її вічно", - наголосив він.

 

 

 

Про використання гумових куль поліцією повідомляють також очевидці.

"Сьогодні Іспанська держава втратила найбільше за всю свою історію, Каталонія ж виграла", - додав лідер Каталонії.

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Уряд Каталонії повідомив, що в зіткненнях з поліцією, яка намагається перешкодити проведенню референдуму про незалежність регіону, постраждали 38 осіб.

 

 

 

Раніше повідомлялось про поранених в ході сутичок з правоохоронцями, зокрема біля дільниці, на якій голосував Пуджемон. 

Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.

Зазначимо, вчора центральна влада Іспанії заблокувала електронну системупідрахунку голосів виборців у Каталонії.

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01 10 2017 13:12
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