Іспанська поліція обстрілює гумовими кулями каталонців, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО)

"Невиправдане і безвідповідальне насильство іспанської держави очевидне", - заявив Пуджемон, повідомляє El Pais.

"Невиправдане насильство, гумові кулі, вилучення урн і документів для голосування, блокування шкіл – все це створює ганебний зовнішній образ держави і ця ганьба супроводжуватиме її вічно", - наголосив він.

Про використання гумових куль поліцією повідомляють також очевидці.

"Сьогодні Іспанська держава втратила найбільше за всю свою історію, Каталонія ж виграла", - додав лідер Каталонії.

Оновлено:

Уряд Каталонії повідомив, що в зіткненнях з поліцією, яка намагається перешкодити проведенню референдуму про незалежність регіону, постраждали 38 осіб.

Catalonia’s emergency services have treated 38 people who have been injured as a result of the repression by Spanish police