Іспанська поліція обстрілює гумовими кулями каталонців, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО)

Глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.

"Невиправдане і безвідповідальне насильство іспанської держави очевидне", - заявив Пуджемон, повідомляє El Pais.

"Невиправдане насильство, гумові кулі, вилучення урн і документів для голосування, блокування шкіл – все це створює ганебний зовнішній образ держави і ця ганьба супроводжуватиме її вічно", - наголосив він.

Els polis han de fugir disparant per obrir-se cami. Disparen al cos. Gent ferida. pic.twitter.com/Vts4EAE4wN — Jordi Graupera (@JordiGraupera) 1 жовтня 2017 р.

Про використання гумових куль поліцією повідомляють також очевидці.

"Сьогодні Іспанська держава втратила найбільше за всю свою історію, Каталонія ж виграла", - додав лідер Каталонії.

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Уряд Каталонії повідомив, що в зіткненнях з поліцією, яка намагається перешкодити проведенню референдуму про незалежність регіону, постраждали 38 осіб.

Catalonia’s emergency services have treated 38 people who have been injured as a result of the repression by Spanish police — Catalan Government (@catalangov)1 жовтня 2017 р.

Раніше повідомлялось про поранених в ході сутичок з правоохоронцями, зокрема біля дільниці, на якій голосував Пуджемон.

Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.

Зазначимо, вчора центральна влада Іспанії заблокувала електронну системупідрахунку голосів виборців у Каталонії.