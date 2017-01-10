В Каталонії проводять референдум: тисячі виборців зібрались біля дільниць
У ранні години неділі на вулицях Барселони можна було помітити загони Національної гвардії Іспанії, однак на світанку не було ознак того, що вони чи поліція автономії будуть втілювати наказ суду з блокування дільниць, повідомляє Reuters.
На окремих дільницях виборці заблокували входи, побоюючись того, що поліція зможе піти у наступ. В одній із шкіл Барселони організатори попросили виборців вдатися до тактики пасивного опору у разі втручання поліції.
Організатори попросили виборців прийти на дільниці за декілька годин до початку голосування, яке має розпочатися о 9 ранку, закликаючи до великих черг о 7.30, щоб послати світу такий образ дня референдуму.
Фото: Reuters
Як повідомляє El Pais, влада Каталонії дозволила голосувати без виборчих конвертів, оскільки як відомо, поліція вилучила декілька мільйонів конвертів і бюлетенів.
Згодом на виборчі дільниці в Каталонії почали приносити урни бюлетені для голосування, інформує місцевий телеканал TV3.
Зазначимо, вчора центральна влада Іспанії заблокувала електронну систему підрахунку голосів виборців у Каталонії.
Станом на суботу, 30 вересня, іспанська поліція заблокувала доступ до 1,3 тисячі шкіл у Каталонії, в яких мають розташовуватися виборчі дільниці на референдумі. Водночас 163 школи, у приміщеннях яких має відбуватися голосування, були зайняті активістами і батьками учнів, які є прихильниками незалежності Каталонії. Загалом каталонська влада планувала облаштувати виборчі дільниці у понад 2,3 тисячі шкіл.
29 вересня в уряді Іспанії ще раз заявили, що референдуму про незалежність Каталонії, призначеного на 1 жовтня, не буде.
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