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Референдуму щодо незалежності Каталонії не буде, - уряд Іспанії

Організатори референдуму закликали людей прийти на виборчі дільниці, продемонструвавши "мирний опір", навіть якщо їм не дозволять голосувати
В уряді Іспанії ще раз заявили, що референдуму про незалежність Каталонії, призначеного на 1 жовтня, не буде.
Референдуму щодо незалежності Каталонії не буде, - уряд Іспанії Фото: apnews.com

"Я наполягаю, що 1 жовтня не буде жодного референдуму", - заявив представник іспанського уряду Іньїго Мендес де Віго, повідомляє Reuters.

Водночас президент Каталонії Карлес Пучдемон сьогодні заявив про чіткі наміри провести референдум.

"На понад двох тисячах місць для голосування все готово, там є все необхідне, щоб люди висловили свою думку", - заявив він.

Іспанські судді наказали поліції оточити школи, в яких заплановане проведення голосування. Тим часом батьки учнів, які виступають за проведення референдуму, закликали до масової ночівлі у школах - з наметами і спальними мішками, безкоштовною паельєю і переглядом кінофільмів. Організатори заявили, що 60 тис. осіб уже зареєструвалися для участі в акції.

Організатори референдуму закликали людей прийти на виборчі дільниці, продемонструвавши "мирний опір", навіть якщо їм не дозволять голосувати.

Цивільна гвардія Іспанії конфіскувала два з половиною мільйона виборчих бюлетенів і 100 урн для голосування, які призначалися для референдуму про незалежність Каталонії

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність. 

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників, яких затримали в ході ряду обшуків, проведених в держустановах Каталонії.

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29 09 2017 16:55
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