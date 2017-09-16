Понад 700 мерів у Каталонії вийшли на підтримку референдуму за незалежність

Разом з ними вийшли голова Каталонії та мер міста-столиці Барселони

Понад 700 каталонських мерів вийшли у суботу на демонстрацію у Барселоні, щоб засвідчити свою підтримку референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії.

Про це повідомляє Associated Press.

Сотні мерів, які підтримують визнаний незаконним у судовому порядку референдум 1 жовтня, вийшли на демонстрацію разом із главою Каталонії Карлесом Пучдемоном та мером Барселони Адою Колао.

Пучдемон подякував їм за те, що вони не відступили, і наполіг на тому, що більшість каталонців попри заборону мають намір взяти участь у плебісциті.

Нагадаємо, у четвер, 7 вересня, Конституційний суд Іспанії провів надзвичайне засідання й призупинив дію законопроекту щодо проведення референдуму про незалежність Каталонії.

Членам парламенту та урядам іспанського регіону Каталонія будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення у зв'язку з підготовкою референдуму про незалежність.

Прокуратура Іспанії наказала поліції конфіскувати урни для голосування, виборчі листівки та інші предмети, які можуть бути використані на референдумі про незалежність Каталонії.