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Конституційний суд Іспанії призупинив проведення референдуму в Каталонії

Референдум у Каталонії скасовується не вперше
У четвер, 7 вересня, Конституційний суд Іспанії провів надзвичайне засідання й призупинив дію законопроекту щодо проведення референдуму про незалежність Каталонії.
Конституційний суд Іспанії призупинив проведення референдуму в Каталонії Іспанія, Каталонія. Каталонці вийшли на підтримку проведення референдуму про незалежність регіону, запланованого на 9 листопада. 19 жовтня, 2014 року. Фото: АFР

Також призупинено дію й актів про скликання референдуму 1 жовтня, а також про скликання виборчого органу, передає Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 7 вересня, незважаючи на протест офіційного Мадрида, парламент іспанського автономного співтовариства Каталонія схвалив проведення референдуму про незалежність.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон пізніше підписав прийнятий парламентом законопроект, згідно з яким буде проведено референдум про незалежність автономного округу від Іспанії.

На даний момент Каталонія домоглася автономії, офіційного статусу каталонської мови й визнання каталонців нацією, окремим від іспанців.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Конституційний суд Іспанії одноголосно схвалив прохання уряду країни Призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії в проведенні референдуму про незалежність цієї іспанської провінції в 2017 році.

У вересені 2016 року приблизно 800 тис людей вийшли на вулиці Барселони та інших міст Каталонії у день національного свята на підтримку ідеї відділення провінції від Іспанії.

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