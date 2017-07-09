Парламент Каталонії схвалив проведення референдуму про незалежність

Голосування за незалежність Каталонії заплановано на 1 жовтня 2017 року

Парламент іспанського автономного співтовариства Каталонія схвалив проведення референдуму про незалежність, незважаючи на протест офіційного Мадрида.

Іспанія, Каталонія. Каталонці вийшли на підтримку проведення референдуму про незалежність регіону, запланованого на 9 листопада. 19 жовтня, 2014 року. Фото: АFР

Як зазначає BBC, парламентська більшість підтримала закон про референдум і правову систему, необхідну для створення незалежної держави.

Голосування має відбутися 1 жовтня 2017 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав Конституційний суд анулювати закон.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Конституційний суд Іспанії одноголосно схвалив прохання уряду країни Призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії в проведенні референдуму про незалежність цієї іспанської провінції в 2017 році.

У вересені 2016 року приблизно 800 тис людей вийшли на вулиці Барселони та інших міст Каталонії у день національного свята на підтримку ідеї відділення провінції від Іспанії.