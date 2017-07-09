ПОЛІТИКА НОВИНИПарламент іспанського автономного співтовариства Каталонія схвалив проведення референдуму про незалежність, незважаючи на протест офіційного Мадрида.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Каталонії схвалив проведення референдуму про незалежність
Голосування за незалежність Каталонії заплановано на 1 жовтня 2017 року
Іспанія, Каталонія. Каталонці вийшли на підтримку проведення референдуму про незалежність регіону, запланованого на 9 листопада. 19 жовтня, 2014 року. Фото: АFР
Як зазначає BBC, парламентська більшість підтримала закон про референдум і правову систему, необхідну для створення незалежної держави.
Голосування має відбутися 1 жовтня 2017 року.
У свою чергу прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав Конституційний суд анулювати закон.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Конституційний суд Іспанії одноголосно схвалив прохання уряду країни Призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії в проведенні референдуму про незалежність цієї іспанської провінції в 2017 році.
У вересені 2016 року приблизно 800 тис людей вийшли на вулиці Барселони та інших міст Каталонії у день національного свята на підтримку ідеї відділення провінції від Іспанії.
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