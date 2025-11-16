Зеленський розповів, що Україна очікує від Іспанії

Президент Володимир Зеленський вважає, що запланований візит до Іспанії буде результативним та відкриє новий етап співпраці з одним із найсильніших партнерів України.

За його словами, Іспанія приєднається до важливих ініціатив, які реально посилюють обороноздатність країни.

"Давно готували і зараз можемо сказати, що буде результативним візит в Іспанію. Ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів у тих ініціативах, що реально нам допомагають", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що найважливішими пріоритетами на сьогодні залишаються системи та ракети протиповітряної оборони. Він зазначив, що після кожного російського удару українські сили відновлюються, попри складність процесу.

"Ми після кожного російського удару забезпечуємо відновлення наших сил. Це непросто, але ми це робимо", - сказав він.

Президент також повідомив, що Україна продовжує готуватися до зимового періоду, зміцнюючи стійкість енергосистеми та оборонних спроможностей.