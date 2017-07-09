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Причетним до організації референдуму за незалежність Каталонії загрожують тюремні терміни

Звинувачення будуть пред'явлені як парламентаріям, які підтримали законопроект, так і членам регіонального уряду, який його схвалив
Членам парламенту та урядам іспанського регіону Каталонія будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення у зв'язку з підготовкою референдуму про незалежність.
Причетним до організації референдуму за незалежність Каталонії загрожують тюремні терміни Фото: twitter.com/societatcc_int

Про плановане кримінальне переслідування влади Каталонії стало відомо на наступний день, після того як парламент Каталонії схвалив закон про референдум про незалежність. Як заявив генеральний прокурор Іспанії Хосе Мануель Маз, звинувачення будуть пред'явлені як парламентаріям, які підтримали законопроект, так і членам регіонального уряду, який його схвалив. За словами Маза, розслідуванням підготовки референдуму займуться правоохоронні органи. Про це повідомляє газета El Mundo.

Крім того, глава фракції Народної партії Хав'єр Гарсія Альбіоль, який виступає проти референдуму, заявив, що у зв'язку з організацією референдуму може бути задіяна стаття 155 Конституції країни, згідно з якою "уряд може вжити заходів до того, щоб змусити таке співтовариство (регіон, який порушує положення конституції. - ред.) виконати зазначені зобов'язання, або вжити заходів, необхідних для захисту загальнодержавних інтересів".

Зі скаргою на дії каталонських властей до Конституційного суду країни вже звернувся глава іспанського уряду Маріано Рахой. Крім того, для обговорення ситуації, що склалася він призначив надзвичайне засідання уряду.

Нагадаємо, вчора парламент іспанського автономного співтовариства Каталонія схвалив проведення референдуму про незалежність, незважаючи на протест офіційного Мадрида.

Голосування має відбутися 1 жовтня 2017 року.

Прихильники незалежності регіону раніше вже намагалися провести референдум про незалежність. Референдум був намічений на листопад 2014 року, проте тоді Конституційний суд Іспанії визнав його незаконним і замість цього був проведений не має юридичної сили опитування. Проти голови уряду Каталонії Артура Маса було розпочато кримінальне розслідування через спроби проведення голосування. Пізніше, в 2015 році, каталонський парламент прийняв резолюцію про відокремлення регіону від Іспанії, проте документ був визнаний незаконним конституційним судом країни.

Каталонія - регіон на північному сході Іспанії, що межує з Францією. Більше третини населення регіону складають етнічні каталонці, що говорять на своїй мові. Населення регіону перевищує 7 млн ​​осіб. Його столицею є Барселона. Спроби проголосити незалежність Каталонії тривають кілька століть; так, одна з них відноситься до 1871 році. У 1979 році Каталонії було надано статус автономії.
 

 

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07 09 2017 16:39
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