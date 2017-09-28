Іспанські силовики конфіскували 2,5 млн бюлетенів референдуму у Каталонії

Цивільна гвардія Іспанії конфіскувала два з половиною мільйона виборчих бюлетенів і 100 урн для голосування, які призначалися для референдуму про незалежність Каталонії

Про це пише газета El Pais.

За її інформацією, співробітники правоохоронних органів знайшли їх в населеному пункті Ігуалада, поблизу Барселони. Там також виявили чотири мільйони конвертів.

Цивільна гвардія Іспанії за рішенням прокуратури повинна вилучати всі матеріали, призначені для плебісциту.

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"Вони люблять Іспанію. І вони не залишать її. Тому я за об'єднану Іспанію. Я дійсно думаю, що жителі Каталонії залишаться з Іспанією. Я думаю, що було б нерозумно не зробити саме так. Тому що йдеться про те, щоб залишитися з дійсно великою, красивою і дуже історичною країною", - заявив президент США.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність.

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників, яких затримали в ході ряду обшуків, проведених в держустановах Каталонії.