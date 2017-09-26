Шотландія підтримує референдум про незалежність Каталонії

Шотландські політики виступили з підтримкою референдуму про незалежність Каталонії і навіть мають намір поїхати до іспанської автономії для надання допомоги місцевим політикам.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен висловила свою стурбованість ситуацією і закликала до діалогу під час дебатів у парламенті, повідомляє Euractiv.

"Право на самовизначення є важливим міжнародним принципом, і я дуже сподіваюся, що цього права будуть дотримуватися", - заявила Стерджен.

Лідер молодіжного крила Шотландської національної партії Рорі Стіль повідомив, що з групою з 20 осіб вирушає до Каталонії.

"Ми підтримуємо каталонців. Ми в основному збираємося дізнатись більше про них, обмінятися досвідом", - сказав він.

Ще одна делегація політиків та письменників планує взяти участь у голосуванні 1 жовтня як спостерігачі.

Референдум в Каталонії підтримують не тільки шотландські націоналісти. Відкритий лист прем'єр-міністру Іспанії Маріано Рахою підписали десятки шотландських законодавців, включаючи тих, що виступали проти шотландської незалежності.

У листі вони називають дії іспанської влади "аж ніяк не демократичними".

Як відомо, у 2014 році Шотландія провела референдум про незалежність від Великої Британії, на якому 55% проголосували за те, щоб залишитися в складі Сполученого Королівства.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність.

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників, яких затримали в ході ряду обшуків, проведених в держустановах Каталонії.