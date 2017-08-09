Іспанія заблокувала референдум щодо незалежності Каталонії

Конституційний суд Іспанії призупинив закон щодо референдуму, який каталонський парламент ухвалив, щоби наступного місяця проголосувати щодо незалежності регіону.

Іспанія, Каталонія. Каталонці вийшли на підтримку проведення референдуму про незалежність регіону, запланованого на 9 листопада. 19 жовтня, 2014 року. Фото: АFР

Суд повідомив, що розгляне, чи не порушує даний закон конституцію Іспанії. Про це повідомляє "ВВС Україна".

Попри це рішення, лідери Каталонії заявляють, що референдум відбудеться 1 жовтня, як і було заплановано.

Прем'єр Іспанії Маріано Рахой повідомив, що він закликав суд визнати референдум незаконним і назвав його "нестерпним актом непокори".

Нагадаємо, 7 вересня, незважаючи на протест офіційного Мадрида, парламент іспанського автономного співтовариства Каталонія схвалив проведення референдуму про незалежність.

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон пізніше підписав прийнятий парламентом законопроект, згідно з яким буде проведено референдум про незалежність автономного округу від Іспанії.

На даний момент Каталонія домоглася автономії, офіційного статусу каталонської мови й визнання каталонців нацією, окремим від іспанців.

Прихильники незалежності регіону раніше вже намагалися провести референдум про незалежність. Референдум був намічений на листопад 2014 року, проте тоді Конституційний суд Іспанії визнав його незаконним і замість цього був проведений не має юридичної сили опитування. Проти голови уряду Каталонії Артура Маса було розпочато кримінальне розслідування через спроби проведення голосування. Пізніше, в 2015 році, каталонський парламент прийняв резолюцію про відокремлення регіону від Іспанії, проте документ був визнаний незаконним конституційним судом країни.

Каталонія - регіон на північному сході Іспанії, що межує з Францією. Більше третини населення регіону складають етнічні каталонці, що говорять на своїй мові. Населення регіону перевищує 7 млн ​​осіб. Його столицею є Барселона. Спроби проголосити незалежність Каталонії тривають кілька століть; так, одна з них відноситься до 1871 році. У 1979 році Каталонії було надано статус автономії.