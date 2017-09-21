Іспанія закликає каталонського президента піти у відставку

Рахой підкреслив, що іспанський уряд ніколи не визнає референдум законним

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Іспанія, Каталонія. Каталонці вийшли на підтримку проведення референдуму про незалежність регіону, запланованого на 9 листопада. 19 жовтня, 2014 року. Фото: АFР

"Поверніться до закону та демократії, відмовтеся раз і назавжди від цієї ескалації радикалізму", - сказав Рахой, виступаючи з офіційною заявою у своїй резиденції.

Він зазначив, що "все ще є час уникнути більшого зла", і закликав каталонських лідерів дотримуватися закону.

"Кожна незаконна дія і будь-яке порушення матимуть свою відповідь, яка буде твердою, пропорційною та суворою", - попередив прем’єр, повідомляє El Pais.

Рахой підкреслив, що іспанський уряд ніколи не визнає референдум законним.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність.

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників.

В свою чергу, вчора Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Раніше влада Іспанії пообіцяла, що членам парламенту та урядам іспанського регіону Каталонія будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення. А також наказала поліції конфіскувати урни для голосування, виборчі листівки та інші предмети, які можуть бути використані на референдумі.

Зокрема, вчора іспанська поліція затримала 12 людей під час обшуків в офісах регіонального уряду Каталонії, які проводилися для пошуку документації, що стосується запланованого референдуму про незалежність. Згодом уряд Іспанії фактично призупинив автономію Каталонії і ввів надзвичайний стан в регіоні.

Довідка:

Прихильники незалежності регіону раніше вже намагалися провести референдум про незалежність. Референдум був намічений на листопад 2014 року, проте тоді Конституційний суд Іспанії визнав його незаконним і замість цього був проведений не має юридичної сили опитування. Проти голови уряду Каталонії Артура Маса було розпочато кримінальне розслідування через спроби проведення голосування. Пізніше, в 2015 році, каталонський парламент прийняв резолюцію про відокремлення регіону від Іспанії, проте документ був визнаний незаконним конституційним судом країни.

Каталонія - регіон на північному сході Іспанії, що межує з Францією. Більше третини населення регіону складають етнічні каталонці, що говорять на своїй мові. Населення регіону перевищує 7 млн ​​осіб. Його столицею є Барселона. Спроби проголосити незалежність Каталонії тривають кілька століть; так, одна з них відноситься до 1871 році. У 1979 році Каталонії було надано статус автономії.