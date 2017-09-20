Іспанські поліцейські провели серію обшуків у зв'язку з референдумом в Каталонії
Обшуки проводяться у Департаменті закордонних справ Женералітату (уряду) Каталонії, в офісі віце-президента Каталонії та управліннях економіки та соціальних справ. Про це повідомляє El Pais.
Повідомляється, що біля урядових будівель починають збиратися люди, які виступають за проведення референдуму, деякі з них принесли плакати з написами "Голосувати - бути вільним".
Агентство AFP повідомило, що іспанська поліція заарештувала помічника каталонського віце-президента Оріольда Ункераса.
Сам Ункерас написав у Twitter, що, іспанська влада "атакує інститути цієї країни і, отже, атакує громадян".
"Ми не дозволимо цього", - додав він.
Estan atacant les institucions d'aquest país i per tant atacant els ciutadans. No ho permetrem.— Oriol Junqueras (@junqueras) 20 вересня 2017 р.
Раніше Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму про незалежність.
Нагадаємо, у четвер, 7 вересня, Конституційний суд Іспанії провів надзвичайне засідання й призупинив дію законопроекту щодо проведення референдуму про незалежність Каталонії.
Членам парламенту та урядам іспанського регіону Каталонія будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення у зв'язку з підготовкою референдуму про незалежність.
Прокуратура Іспанії наказала поліції конфіскувати урни для голосування, виборчі листівки та інші предмети, які можуть бути використані на референдумі про незалежність Каталонії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків