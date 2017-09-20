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Іспанські поліцейські провели серію обшуків у зв'язку з референдумом в Каталонії

Біля урядових будівель починають збиратися люди, які виступають за проведення референдуму
Цивільна гвардія Іспанії сьогодні вранці проводить обшуки в Барселоні у державних установах, шукаючи документацію, пов'язану з референдумом про незалежність Каталонії.
Іспанські поліцейські провели серію обшуків у зв Фото: El Pais

Обшуки проводяться у Департаменті закордонних справ Женералітату (уряду) Каталонії, в офісі віце-президента Каталонії та управліннях економіки та соціальних справ. Про це повідомляє El Pais.

Повідомляється, що біля урядових будівель починають збиратися люди, які виступають за проведення референдуму, деякі з них принесли плакати з написами "Голосувати - бути вільним".

Агентство AFP повідомило, що іспанська поліція заарештувала помічника каталонського віце-президента Оріольда Ункераса.

Сам Ункерас написав у Twitter, що, іспанська влада "атакує інститути цієї країни і, отже, атакує громадян".

"Ми не дозволимо цього", - додав він.

 

 

 

Раніше Іспанія взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму про незалежність.

Нагадаємо, у четвер, 7 вересня, Конституційний суд Іспанії провів надзвичайне засідання й призупинив дію законопроекту щодо проведення референдуму про незалежність Каталонії.

Членам парламенту та урядам іспанського регіону Каталонія будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення у зв'язку з підготовкою референдуму про незалежність.

Прокуратура Іспанії наказала поліції конфіскувати урни для голосування, виборчі листівки та інші предмети, які можуть бути використані на референдумі про незалежність Каталонії.

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