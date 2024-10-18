Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT

Німецьке видання Die ZEIT провело розслідування, як москва через своїх агентів у Німеччині намагається "відновити діалог" з німецькими урядовцями. Вони прагнуть знов впливати на політику ФРН, аби перемогти у війні з Україною.

Офіційно німецько-російський дискусійний форум "Петербурзький діалог" вважається завершеним. Представники кремля працюють над його відродженням і шукають підтримки в Німеччині, пише видання Die ZEIT.

Ретельне планування має вирішальне значення, особливо для зустрічі з конспіративним характером. Коли гості приземляться у столиці Азербайджану Баку наступної неділі, все буде чітко розписано по хвилинах. 35 хвилин заплановано на трансфер до готелю "Чотири сезони". О 18.30 вони зберуться в холі. З 19.00 буде подаватися вечеря, на якій також буде присутній російський посол. Принаймні так сказано в програмі зустрічі, про яку ніхто не повинен знати і яка вже не вперше відбувається в Баку.

План, що стоїть за цією зустріччю, зауважує Die ZEIT, дещо зухвалий. У Баку відомі лоялісти путіна з росії та іменита делегація з Німеччини мають намір відродити відносини між двома країнами. І все це під прапором "Петербурзького діалогу" – дискусійного формату, який федеральний уряд вже давно припинив. У порядку денному, з яким змогли ознайомитися Die ZEIT і політичний журнал ARD Kontraste, організатори перераховують відомі імена з Німеччини: колишній прем'єр-міністр Бранденбурга Маттіас Платцек (СДПН), колишній глава Федеральної канцелярії Рональд Пофалла (ХДС) і російський лобіст Мартін Хоффманн. Згадується також колишній кандидат на посаду канцлера від ХДС Армін Лашет, хоча він заперечує свою присутність.

Die ZEIT і Kontraste змогли оцінити документи зі зустрічей у Баку і переглянути конфіденційні документи, які підготували російські учасники. Вони з вражаючою чіткістю показують, кого близькі до кремля радники у цій країні вважають своїми союзниками, як активно москва шукає канали комунікації і наскільки сильно кремль намагається отримати доступ до провідних німецьких політиків.

У чому не можна звинувачувати бакинських мандрівників, так це в тому, що вони перевтомилися на Каспійському морі. Після щільно організованого приїзду в неділю, наступний день присвячений сну. Згідно з програмою, терапія німецько-російських пар починається об 11 годині ранку, але вже о 13 годині вона знову переривається на бізнес-ланч у готельному ресторані Zafferano. Що там подаватимуть, не передбачено планом. У будь-якому випадку, як вважають у Die ZEIT, більш інформативно подивитися на те, хто з росії повинен сидіти за столом.

Наприклад, Віктор Зубков, який знає путіна ще з часів його навчання у Санкт-Петербурзі. Він був прем'єр-міністром росії у 2007-2008 роках і з того часу є головою наглядової ради державної компанії "Газпром". Іспанське правосуддя одного разу взяло його під свій приціл через зв'язки з мафією. Очікується, що за столом переговорів також буде присутній Міхаіл Швидкой, спеціальний представник путіна з питань культурного співробітництва.

Згідно з програмою, Валєрій Фадєєв також має пояснити німцям свою точку зору. Він є головним представником путіна з прав людини. ЄС вніс Фадєєва до санкційного списку через те, що він супроводжував напад на Україну пропагандою та дезінформацією. Сам він вважає санкції "абсолютно необґрунтованими" і каже, що просто збирає докази воєнних злочинів українських збройних сил.

На це можна подивитися і з іншого боку: німецькі політики стоять на порядку денному конспіративної зустрічі разом із пропагандистом війни, на якого поширюються санкції ЄС.

Цей порядок денний називається "Зустріч співголів і членів координаційного комітету "Петербурзького діалогу". Над ним надрукований старий герб об'єднання, де німецький прапор зливається з російським. "Петербурзький діалог" – дискусійний формат, заснований 2001 року тодішнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером (СДПН) і путіним.

Обидві сторони регулярно зустрічалися, щоб поміркувати про німецько-російські відносини, вчені обговорювали демократію, підприємці – бізнес. Але форум все більше перетворювався на "інструмент впливу для росії", каже експерт з питань Східної Європи у Німецькій раді з міжнародних відносин (DGAP) Штефан Майстер. кремль намагався впливати на німецьку політику через "Петербурзький діалог". Він був припинений 2021 року. Останнім головою з німецької сторони був Рональд Пофалла, останнім виконавчим директором – Мартін Хоффманн. З російського боку керівником був Віктор Зубков, з яким, згідно з порядком денним, обидва мають зустрітися наступної неділі в Баку.

Чи дійде до цього? Пофалла не відповів на запит видання про зустріч, так само як і Матіас Платцек. Армін Лашет оголосив, що на той час він вже давно планував обійняти викладацьку посаду в Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана і "не братиме участі в жодних дискусіях у Баку". Він не сказав, чи отримав запрошення. Він отримує "численні запрошення на конференції щодня", і всі не може прийняти. А Мартін Хоффман зазначив, що "Петербурзький діалог" не буде відроджений. "Якщо є контакти, то вони відбуваються завдяки приватній ініціативі окремих осіб", – написав він в електронному листі. Він "зазвичай не надає жодної інформації" про приватні контакти.

Для Міхаіла Швидкого, представника путіна з питань культури, це питання також є приватним. Він підтвердив, що у квітні в Баку відбулася німецько-російська зустріч, а наступна розпочнеться у майбутній вікенд. Однак він хотів би підкреслити, що всі гості беруть участь "як приватні особи" і не представляють жодних організацій. Це узгоджується з інформацією з німецьких джерел.

У документах, що стосуються квітневої зустрічі, також фігурують імена Платцека і Хоффмана. Те ж саме стосується Штефана Хольтхоффа-Пфьортнера, який був міністром федеральних і європейських справ в уряді Арміна Лашета, коли той ще був прем'єр-міністром землі Північний Рейн-Вестфалія. Хольтхофф-Пфьортнер сказав, що йому нічого не відомо про зустріч у Баку і що він там не був.

Баку здається ідеальним місцем для такого роду заходів. Як громадянин Німеччини, ви повинні відповідати на значно менше запитань, якщо ви були на Каспійському морі, ніж якщо ви приїжджали до москви. А як чиновник путінського режиму, ви можете в'їхати до Азербайджану, навіть якщо перебуваєте у санкційному списку ЄС.

Про що йтиметься в Баку зрозуміло з порядку денного квітневої зустрічі, про яку згадував Швидкой. Пункт перший програми має назву "Післязавтра". Що це означає, пояснюється одразу: "Як обидві сторони оцінюють тривалість і перебіг конфлікту? Які варіанти відновлення відносин?" Пункт другий називається "Час між". "Як можна налагодити канали комунікації та довіру, щоб зберегти існуючі зв'язки?" Нарешті, третя частина повинна обговорити завдання "контактної групи". "Як вона може працювати ефективно? Як часто вона повинна зустрічатися? У якому складі і на які теми? Які результати очікуються?"

Зустрічі на кшталт тієї, що відбулася в Баку, є фатальним сигналом для кремля, вважає Штефан Майстер з DGAP. У москві це інтерпретують інакше: "Вони приїжджають, щоб відкрити канали для мирних переговорів, але для нас вони приїжджають і дають нам можливість впливати на німецьку політику, щоб ми могли виграти цю війну".

Тому радимо бути обережними, навіть якщо ви в душі вірите, що можете чогось досягти. Ті, хто їде з росії до Баку, ймовірно, мають один головний мотив: донести меседжі кремля. А з точки зору російських учасників, німці, які беруть участь у програмі, мають вплив у межиріччі Рейну і Шпрее – і деякі з них могли привернути до себе увагу певними заявами.

Як зазначає Die ZEIT, трохи більше трьох тижнів тому Маттіас Платцек у телеінтерв'ю сказав про переговори з путіним: "Нам доведеться це зробити". Автократ сьогодні "у більшій безпеці, ніж два-три роки тому, виходячи з усього, що я дізнався". Місяць тому він сказав Taz, що люди в Німеччині "бояться ескалації, яка може призвести навіть до ядерної війни".

Випадково чи ні, зазначає Die ZEIT, але такі речення звучать як відлуння російських аналізів, написаних учасниками бакинських зустрічей. Алєксєй Громико був присутній на зустрічі в квітні і, згідно з порядком денним, буде присутній і цього разу. Він є онуком міністра закордонних справ Радянського Союзу 1957-1985 років Андрєя Громико. Зараз онук очолює Європейський інститут російської академії наук, який регулярно готує дослідження і оцінки Німеччини для кремля.

Деякі з цих аналізів є публічними. За ними слідує набагато більш специфічна секретна частина, яка відокремлена від решти тексту трьома зірочками. Вона призначена для кремля і показує, наскільки праві німецькі органи безпеки, коли стверджують, що російська сторона навмисно займається "потенціалом розколу".

Як стверджує Die ZEIT, в аналізі земельних виборів у Бранденбурзі у вересні цього року конфіденційний розділ рекомендує: "Необхідно посилити тиск через існуючі канали, щоб розпалити страх серед німецьких громадян перед можливим конфліктом між НАТО і російською федерацією". Зрозуміло, що такий конфлікт провокується Заходом, зокрема такими політиками, як міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН), депутатка Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн (ВДП) або експерт з питань оборони Родеріх Кізеветтер (ХДС). Далі в документі йдеться: "Саме цей страх, а не бажання врятувати росію, змушує багатьох людей голосувати за ті партії, які мають хороші шанси отримати третину місць у майбутньому Бундестазі". Це йдеться про AfD та альянс Сари Вагенкнехт.

Вагенкнехт, зокрема, підкреслює Die ZEIT, підвищує очікування в москві. У серпні минулого року в конфіденційній частині свого аналізу російські оглядачі вже були стурбовані зростанням Бйорна Хьоке і шукали йому заміну. "Ми повинні бути уважними до того, як розвиватимуться відносини з "Альтернативою для Німеччини". Якщо Хьокке стане її головою, багато що може змінитися. Тому було б краще "налагодити тісніші контакти з Вагенкнехт та її оточенням через існуючі канали". Вагенкнехт є "сильним політичним опонентом" "антиросійських сил як у Німеччині, так і в Брюсселі".

Але не все втрачено і в усталених партіях, пише Die ZEIT. У СДПН є люди на кшталт "Мютцениха і Ко", які є прихильниками "альтернативи, а не псевдомирного рішення а-ля Шольц".

Однак канцлер Олаф Шольц (СДПН) все ще залишається "найкращим із поганих хлопців", оскільки він витримав тиск з боку своєї партії та партнерів по коаліції і досі не поставив жодної крилатої ракети Taurus в Україну. "Можна очікувати, що ця відмова триватиме до осені 2025 року", – кажуть спостерігачі. Але вони також роблять застереження: якщо Фрідріх Мерц стане канцлером наступного року, існує ризик "подальшого погіршення" німецько-російських відносин.

На противагу цьому, автори покладають свої надії на дискусійні форуми, такі як "Петербурзький діалог", який, як вони пишуть, "продовжує функціонувати" з російського боку. Але і в Німеччині є достатньо підприємців та експертів, які зацікавлені в обміні думками на зустрічі про "підприємницьке співробітництво". Як наголошує Die ZEIT, російська сторона вже працює над цим. Оголошено державний тендер на пошук постачальників послуг для "Петербурзького діалогу". Баку було би гарним місцем проведення. І не тільки тому, що там можна спати непомітно.

Джерело: Die ZEIT