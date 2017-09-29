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У Каталонії викладачі та студенти потайки готують відкриття дільниць для референдуму

У соцмережах поширюють закодовані повідомлення з організаційними настановами
Викладачі та студенти у Каталонії домовляються про відкриття виборчих дільниць у деяких школах для проведення сепаратистського референдуму про незалежність від Іспанії
У Каталонії викладачі та студенти потайки готують відкриття дільниць для референдуму Іспанія, Каталонія. Каталонці вийшли на підтримку проведення референдуму про незалежність регіону, запланованого на 9 листопада. 19 жовтня, 2014 року. Фото: АFР

Про це повідомляє ВВС.

Так, у соцмережах поширюють закодовані повідомлення з організаційними настановами.

Крім того, сотні викладачів зібралися у штаб-квартирі регіонального уряду в четвер із гаслами "ми відкриємося" та "ми голосуватимемо".

Водночас офіційний Мадрид обіцяє запобігти проведенню референдуму.

Іспанські судді наказали поліції оточити школи, в яких заплановане проведення голосування. Тим часом батьки учнів, які виступають за проведення референдуму, закликали до масової ночівлі у школах - з наметами і спальними мішками, безкоштовною паельєю і переглядом кінофільмів. Організатори заявили, що 60 тис. осіб уже зареєструвалися для участі в акції.

Організатори референдуму закликали людей прийти на виборчі дільниці, продемонструвавши "мирний опір", навіть якщо їм не дозволять голосувати.

Цивільна гвардія Іспанії конфіскувала два з половиною мільйона виборчих бюлетенів і 100 урн для голосування, які призначалися для референдуму про незалежність Каталонії

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність. 

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників, яких затримали в ході ряду обшуків, проведених в держустановах Каталонії.

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29 09 2017 20:57
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