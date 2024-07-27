Німеччина втрачає лідерство в ЄС – The Economist

На позицію Берліна впливають слабкий канцлер і суперечки в коаліції.

У середині 2010-х років, коли Європейський Союз хитався від однієї кризи до іншої, була одна константа – Німеччина, зокрема Ангела Меркель. Канцлер була зіркою, навколо якої оберталася решта Європи. Однак відвідавши Брюссель зараз, можна почути лише історії про німецьку бездарність.

Про це йдеться у статті The Economist.

Зазначається, що дисфункція трипартійної коаліції Олафа Шольца поширюється на Європу, ускладнюючи повсякденні справи, тому що правлячі партії Німеччини постійно сваряться. Здається, що Шольц не має здібностей до терплячого укладання угод, яким відзначалась Меркель.

За словами журналістів, неправдиві очікування німецького керівництва не є ані новими, ані легкими для подолання. Коаліції, суди та федеральний устрій країни ускладнюють прийняття рішень. Іноді все таки працює. Також Берлін змінив енергетичну політику. Проте партнери Німеччини частіше залишаються розчарованими.