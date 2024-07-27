В Офісі Президента зробили заяву про найбільш реалістичний сценарій закінчення війни
27 липня 2024, 11:55
Фото: Укрінформ
У плані Помпео йдеться про конкретну математику для програшу рф.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк поділився думкою щодо плану закінчення війни, який запропонував колишній держсекретар США Майк Помпео.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
За його словами, це найбільш реалістичний сценарій, який у разі його виконання в повному обсязі, дозволив би згадувати рф тільки у форматі історичної похибки для аналізу на тему "як не треба жити".
"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над рф, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція - це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - акцентував Подоляк.
На його думку, якби така програма була виконана в повному обсязі, то рф згадували би тільки як історичну похибку.
"Яку ми би аналізували, як не треба жити. Але, я розумію, що, нажаль, реальний політичний процес, він від цієї абсолютно адекватної оцінки, що потрібно робити в сьогоднішній ситуації, кардинально відрізняється. Тому що ми живемо не в часи Рейгана і Тетчер", - зазначив він.
На переконання Подоляка, Помпео пропонує нормальний механізм.
"Так, можна сперечатись щодо деталей, об’єма і тому подібного. Але, він говорить правдиві речі. Для того, щоб домінувати в глобальному світі, потрібні радикальні речі, потрібно саме фінансування програшу рф", - акцентував він.
Радник пояснив, що йдеться про конкретну математику для програшу рф.
"Не якісь там обговорення. Не шахівниці, на яких будуть переставляти фігури, не конспірологія. Є конкретно, росія витрачає на війну такий об’єм коштів, має такий об’єм старого радянського військового ресурсу. Проукраїнська коаліція разом з Україною витрачає такий-то об’єм коштів, маємо такі-то високотехнологічні відповіді на російські об’єми. І все", - підкреслив Подоляк.
Він додав, що Помпео прописує абсолютно реалістичний сценарій, який не є дороговартісний.
"Тому що, якщо росія не програє, то ціна безпеки для США буде коштувати не 500 млрд. доларів, а півтора-два–три трильйони доларів. Вони будуть мати хуситів не тільки в Червоному морі, Хамас не тільки на Близькому Сході, будуть мати Північну Корею, яка буде атакувати Південну Корею", - сказав Подоляк.
Підсумовуючи, радник зазначив, що рф не є адекватною країною і не розуміє ніякі слова, ні на якій мові.
"Вона розуміє тільки кількість втрат, які вона буде нести в цій війні - економічних, фізичних, фінансових і будь-яких інших", - констатував Подоляк.