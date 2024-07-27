В Офісі Президента зробили заяву про найбільш реалістичний сценарій закінчення війни

У плані Помпео йдеться про конкретну математику для програшу рф.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк поділився думкою щодо плану закінчення війни, який запропонував колишній держсекретар США Майк Помпео.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, це найбільш реалістичний сценарій, який у разі його виконання в повному обсязі, дозволив би згадувати рф тільки у форматі історичної похибки для аналізу на тему "як не треба жити".

"Я вважаю, що це найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений. Глобальне лідерство коштує півтрильйона доларів. Крапка. Тобто, ленд-ліз чи пряма допомога Україні - немає різниці. Перемога над рф, яку собі за такі гроші можуть забезпечити і США, а ширше і проукраїнська коаліція, і антиросійська коаліція - це того вартує. І в принципі, це абсолютно реалістична програма", - акцентував Подоляк.