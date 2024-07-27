Міністр оборони рф попередив очільника Пентагону про "таємну операцію" України – NYT

Представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про таку змову.

На початку липня міністр оборони росії Андрій Бєлоусов зателефонував міністру оборони США Ллойду Остіну, щоб повідомити про нібито українську "таємну операцію" проти росії.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

За словами американських чиновників, 12 липня Бєлоусов зателефонував, щоб передати попередження про виявлену росіянами "українську таємну операцію" проти росії, яку, на їхню думку, схвалили американці. Бєлоусов запитав у Остіна, чи відомо Пентагону про цю операцію і чи розуміють вони, що вона може призвести до загострення напруженості між москвою і Вашингтоном.

Представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про таку змову, заявили обидва американські посадовці.