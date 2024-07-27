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Міністр оборони рф попередив очільника Пентагону про "таємну операцію" України – NYT

27 липня 2024, 12:25
Міністр оборони рф попередив очільника Пентагону про
Фото: Reuters
Представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про таку змову.

На початку липня міністр оборони росії Андрій Бєлоусов зателефонував міністру оборони США Ллойду Остіну, щоб повідомити про нібито українську "таємну операцію" проти росії.

Про це  пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

За словами американських чиновників, 12 липня Бєлоусов зателефонував, щоб передати попередження про виявлену росіянами "українську таємну операцію" проти росії, яку, на їхню думку, схвалили американці. Бєлоусов запитав у Остіна, чи відомо Пентагону про цю операцію і чи розуміють вони, що вона може призвести до загострення напруженості між москвою і Вашингтоном.
 
Представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про таку змову, заявили обидва американські посадовці.
 
Але що б не сказав Бєлоусов, усі три посадовці Пентагону зазначили, що це було сприйнято досить серйозно, і американці зв’язалися з українцями, наголосивши, що, якщо вони планують щось подібне, краще цього не робити.
 
Разом із цим двоє чиновників, знайомих з цією розмовою, розповіли виданню, що глава Пентагону Ллойд Остін попередив свого російського колегу не погрожувати американським військам в Європі на тлі зростання напруженості в Україні.
 
У виданні вказують, що попри залежність України від США у військовій, розвідувальній та дипломатичній підтримці, українські посадовці не завжди є прозорими зі своїми американськими колегами щодо своїх військових операцій, особливо тих, що спрямовані проти російських об'єктів у тилу ворога.
 
NYT пише, що такі операції розчарували американських посадовців, які вважають, що вони не тільки не покращили позицію України на полі бою, але й ризикують відштовхнути європейських союзників та розширити війну.
 
Нині досі незрозуміло, чи була реальною українська змова про яку повідомляв Бєлоусов. Представники Пентагону і Білого дому заявляють, що поки що нічого не сталося.
 
Після розмови заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх розповіла, що під час розмови Остін наголосив на важливості підтримання комунікації в умовах російської війни проти України. У російському Міноборони заявляли, що розмова відбулася з ініціативи рф, а під час дзвінка начебто обговорювали "запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації".

 

Пентагонвійна в Україніросія окупанти

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