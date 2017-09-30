Мадрид заблокував систему підрахунку голосів у Каталонії

Центральна влада Іспанії заблокувала електронну систему підрахунку голосів виборців у Каталонії, щоб завадити проведенню запланованого на неділю, 1 жовтня, референдуму щодо незалежності регіону.

Іспанська поліція взяла під контроль каталонський технологічний центр, де зберігається програмне забезпечення для електронної системи підрахунку голосів, повідомляє DW з посиланням на AFP.

Тим самим Мадрид фактично "скасував" референдум, який він оголосив незаконним, заявив у суботу, 30 вересня, речник іспанського уряду Іньїго Мендес де Віго.

Глава регіональної влади в Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що зроблено все для того, щоб голосування у неділю відбулося. Він також закликав, щоб у конфлікт регіону і центральної влади втрутилася третя сторона.

"Якщо буде перемога або якщо її не буде – за будь-якого сценарію має бути посередництво, тому що так справи не робляться", – заявив він.

Пучдемон не конкретизував, хто має стати посередником в цій ситуації, але натякнув, що цією справою має опікуватися Європейський Союз.

"Я думаю, що було б логічним, щоб ЄС активно стежив за ситуацією та активно цікавився нею", – сказав він.

Станом на суботу, 30 вересня, іспанська поліція заблокувала доступ до 1,3 тисячі шкіл у Каталонії, в яких мають розташовуватися виборчі дільниці на референдумі. Водночас 163 школи, у приміщеннях яких має відбуватися голосування, були зайняті активістами і батьками учнів, які є прихильниками незалежності Каталонії. Загалом каталонська влада планувала облаштувати виборчі дільниці у понад 2,3 тисячі шкіл.

29 вересня в уряді Іспанії ще раз заявили, що референдуму про незалежність Каталонії, призначеного на 1 жовтня, не буде.

Сьогодні, 30 вересня, щонайменше чотири людини постраждали в результаті стрілянини з пневматичної зброї на одній з виборчих дільниць в Каталонії.