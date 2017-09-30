У Каталонії активісти почали блокувати школи, щоб провести завтрашній референдум

Серед активістів є учні, їхні батьки, вчителі та випускники

У Каталонії групи активістів, які підтримують референдум, почали займати приміщення у деяких школах Барселони, де на 1 жовтня заплановано провести голосування.

Активісти планують зробити все, щоб школи протягом вихідних були відкриті у спробі обійти наказ Вищого суду Каталонії про закриття шкіл, де мають бути утворені виборчі дільниці, інформує El Pais.

Повідомляється, що активісти, серед яких є учні, їхні батьки, вчителі, випускники та інші, планують провести дві ночі у школах, влаштовуючи там піжамні вечірки, ігри, кемпінги, воркшопи та інше.

Vecinos de Barcelona entran en el colegio Collaso i Gil y otros se quedan fuera tras cerrar los Mossos las puertas https://t.co/4jzXimSS8c pic.twitter.com/DiSFDdqJBY — Europa Press (@europapress) 29 вересня 2017 р.

Наприклад, у районі Грасія близько 200 чоловік, переважно батьки, "захопили" школу Pau Casals.

"Інцидентів ніяких не сталося. Діти граються, а батьки організовують заходи на вихідні", - пояснили представники комісії, створеної групою батьків.

Зазначимо, завтра, 1 жовтня, влада Каталонії запланувала провести референдум за незалежність регіону від Іспанії.

Організатори референдуму закликали людей прийти на виборчі дільниці, продемонструвавши "мирний опір", навіть якщо їм не дозволять голосувати.

Цивільна гвардія Іспанії конфіскувала два з половиною мільйона виборчих бюлетенів і 100 урн для голосування, які призначалися для референдуму про незалежність Каталонії

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває відтоді, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність.