Поліція Каталонії повідомила про загибель трьох людей у Барселоні
"Ми розслідуємо смерть трьох осіб у будівлі в Сан-Марті (Барселона)", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства, опублікованому в Twitter увечері в неділю, 1 жовтня.
Estem investigant la mort de tres persones a un immoble de Sant Martí (Barcelona)— Mossos (@mossos) 1 жовтня 2017 р.
Подробиці інциденту, а також чи пов'язаний він з проведенням референдуму про незалежність, в поліції Каталонії не повідомили.
Крім того, як повідомляє газета La Vanguardia, на одну з виборчих дільниць в муніципалітеті Санта-Марґаріза-да-Монбуй (провінція Барселона) увірвався озброєний ножем чоловік і поранив двох людей.
За даними видання, інцидент стався в неділю, 1 жовтня, близько 17:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).
"Нападник з криками увійшов до школи, поранивши двох людей, після чого він був заарештований", - йдеться в повідомленні.
У газеті уточнили, що постраждалі отримали легкі поранення.
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.
За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.
Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.
Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звернувся до голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і закликав виключити Іспанію з Європейського союзу за "явне порушення Статті 2 Лісабонського договору".
Суд міста Льейда відкрив кримінальне провадження проти поліції Каталонії Mossos d'Esquadra за звинуваченням у бездіяльності в день референдуму про незалежність автономії.
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