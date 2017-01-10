761 громадянин звернувся по медичну допомогу під час референдуму в Каталонії
Про це повідомляє місцеве видання El Pais з посиланням на інформацію Департаменту охорони здоров’я Каталонії.
"761 громадянин звернувся по медичну допомогу. Загалом, двоє поранених перебувають у лікарні у важкому стані: у однієї людини поранене око, в іншої – серцевий напад", – повідомили у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.
Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей.
Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звернувся до голови Європейської комісії Жана-Клода Юнкера і закликав виключити Іспанію з Європейського союзу за "явне порушення Статті 2 Лісабонського договору".
Суд міста Льейда відкрив кримінальне провадження проти поліції Каталонії Mossos d'Esquadra за звинуваченням у бездіяльності в день референдуму про незалежність автономії.
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