Сепаратисти на Донбасі вперше за час перемир'я застосували артилерію

Сепаратисти на Донбасі продовжують грубо порушувати домовленості про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілюють із заборонених Мінськими угодами озброєння укріплення Збройних Сил України. Сьогодні, вперше за час перемир'я, окупанти застосували артилерію.

На Луганському напрямку під обстрілом противника опинилися позиції ЗСУ поблизу Новолуганського, де, крім стрілецької зброї, сепаратисти вели вогонь із 82-мм мінометів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку від початку доби було гарячіше. На Приазов’ї майже годину тривав ворожий обстріл з гранатометів, 120-мм мінометів та артилерійських систем калібру 122-мм по укріпленнях сил ЗСУ на підступах до Водяного. Тут загарбники випустили понад два десятки боєприпасів. У цьому ж районі, довкола Павлополя, незаконні збройні формування вели вогонь з важких мінометів.

На інших ділянках оборони ЗСУ агресор вдався до обстрілів наших позицій зі 120-мм мінометів і гранатометів неподалік шахти Бутівка, а зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів – біля Кам’янки. Також з гранатометів різних видів і стрілецької зброї ворог порушував перемир’я поблизу Верхньоторецького.

Загалом, від початку доби, уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних Сил України. В одному випадку українські воїни давали ворогу адекватну відповідь.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби сепаратисти порушували режим тиші на обох напрямках, вели вогонь із забороненого озброєння. Загиблих серед українських військових немає, поранення отримали двоє бійців в районі Троїцького.