Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Сепаратисти на Донбасі вперше за час перемир'я застосували артилерію

Усього зафіксовано 6 обстрілів укріплень ЗСУ
Сепаратисти на Донбасі продовжують грубо порушувати домовленості про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілюють із заборонених Мінськими угодами озброєння укріплення Збройних Сил України. Сьогодні, вперше за час перемир'я, окупанти застосували артилерію.
Сепаратисти на Донбасі вперше за час перемир Фото: smnews.com.ua

На Луганському напрямку під обстрілом противника опинилися позиції ЗСУ поблизу Новолуганського, де, крім стрілецької зброї, сепаратисти вели вогонь із 82-мм мінометів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку від початку доби було гарячіше. На Приазов’ї майже годину тривав ворожий обстріл з гранатометів, 120-мм мінометів та артилерійських систем калібру 122-мм по укріпленнях сил ЗСУ на підступах до Водяного. Тут загарбники випустили понад два десятки боєприпасів. У цьому ж районі, довкола Павлополя, незаконні збройні формування вели вогонь з важких мінометів.

На інших ділянках оборони ЗСУ агресор вдався до обстрілів наших позицій зі 120-мм мінометів і гранатометів неподалік шахти Бутівка, а зі стрілецької зброї та 82-мм мінометів – біля Кам’янки. Також з гранатометів різних видів і стрілецької зброї ворог порушував перемир’я поблизу Верхньоторецького.

Загалом, від початку доби, уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 6 обстрілів укріплень Збройних Сил України. В одному випадку українські воїни давали ворогу адекватну відповідь.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби сепаратисти порушували режим тиші на обох напрямках, вели вогонь із забороненого озброєння. Загиблих серед українських військових немає, поранення отримали двоє бійців в районі Троїцького.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2018 18:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

Економіка пост-Майдану: основні перемоги і провали

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.