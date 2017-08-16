Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

The Economist відніс Київ до десятки найгірших для життя міст

Серед десяти найгірших міст Київ - найкращий, загалом посідаючи в рейтингу 131-е місце
Київ утратив найбільше позицій у рейтингу найкращих для проживання міст The Economist's Intelligence Unit, опинившись серед десяти найгірших.
The Economist відніс Київ до десятки найгірших для життя міст Фото: travel.livejournal.com

Укладачі рейтингу зазначають, що Київ відноситься до тих міст, які раніше мали непоганий рейтинг, але втратили позиції через падіння рівня працездатності, повідомляє "Громадське".

Відтак українську столицю порівнюють з лівійським Тріполі та Коломбо на Шрі-Ланці.

Серед десяти найгірших міст Київ - найкращий, загалом посідаючи в рейтингу 131-е місце. За ним - камерунська Дуала, зімбабвійське Хараре та пакистанське Карачі. Найгіршим визнали сирійський Дамаск.


Скріншот

У 2012 році українська столиця посідала 110-е місце.

Найпридатнішим для проживання назвали австралійський Мельбурн, за ним - австрійський Відень, та канадський Ванкувер.


Скріншот

Рейтинг укладався з урахуванням різних факторів: стабільність (злочини, загроза тероризму чи збройних конфліктів), якість та доступність медицини, культура та розваги, освіта, інфраструктура.

Нагадаємо, у липні Україна посіла 64-те місце за рівнем життя серед 128 країн світу, увійшовши до групи країн із соціальним розвитком вищим за середній.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2017 16:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.