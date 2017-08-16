The Economist відніс Київ до десятки найгірших для життя міст

Київ утратив найбільше позицій у рейтингу найкращих для проживання міст The Economist's Intelligence Unit, опинившись серед десяти найгірших.

Укладачі рейтингу зазначають, що Київ відноситься до тих міст, які раніше мали непоганий рейтинг, але втратили позиції через падіння рівня працездатності, повідомляє "Громадське".

Відтак українську столицю порівнюють з лівійським Тріполі та Коломбо на Шрі-Ланці.

Серед десяти найгірших міст Київ - найкращий, загалом посідаючи в рейтингу 131-е місце. За ним - камерунська Дуала, зімбабвійське Хараре та пакистанське Карачі. Найгіршим визнали сирійський Дамаск.



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У 2012 році українська столиця посідала 110-е місце.

Найпридатнішим для проживання назвали австралійський Мельбурн, за ним - австрійський Відень, та канадський Ванкувер.



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Рейтинг укладався з урахуванням різних факторів: стабільність (злочини, загроза тероризму чи збройних конфліктів), якість та доступність медицини, культура та розваги, освіта, інфраструктура.

Нагадаємо, у липні Україна посіла 64-те місце за рівнем життя серед 128 країн світу, увійшовши до групи країн із соціальним розвитком вищим за середній.