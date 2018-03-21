У Херсоні СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР"

Колишній міліціонер з Херсону працював у так званій "республіканській гвардії"

У Херсоні співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали колишнього бойовика так званої республіканської гвардії "ДНР".

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Мешканець Херсону у 2015 році вирішив підзаробити у незаконних збройних формуваннях бойовиків.

Колишній працівник органів МВС України "працевлаштувався" у розвідуправлінні так званої республіканської гвардії "ДНР".

Через три місяці після конфлікту з представниками "казачих" угруповань чоловік залишив терористів та тривалий час переховувався у рідному місті.

Співробітники СБ України затримали колишнього бойовика на одній із вулиць Херсона. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 7 лютого співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Одесі бойовика терористичної організації "ДНР", який прибув до регіону для виконання завдань ФСБ Росії.