У Херсоні СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР"
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Мешканець Херсону у 2015 році вирішив підзаробити у незаконних збройних формуваннях бойовиків.
Колишній працівник органів МВС України "працевлаштувався" у розвідуправлінні так званої республіканської гвардії "ДНР".
Через три місяці після конфлікту з представниками "казачих" угруповань чоловік залишив терористів та тривалий час переховувався у рідному місті.
Співробітники СБ України затримали колишнього бойовика на одній із вулиць Херсона. Йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, 7 лютого співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Одесі бойовика терористичної організації "ДНР", який прибув до регіону для виконання завдань ФСБ Росії.
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