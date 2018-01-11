В Україні зросли продажі квартир
З липня по вересень державні нотаріуси оформили 14 172 договорів з нерухомістю, а приватні - 166 099. Тобто, загалом 180 172 угоди з нерухомістю, більшість з яких становлять договори купівлі-продажу квартир, повідомляє Міністерство юстиції, спираючись на дані щодо кількості угод з нерухомим майном у третьому кварталі 2018 року.
Це на 10,01% більше, ніж за аналогічний період минулого року (163 880 угод).
За даними забудовників, продажі житла на первинному ринку зросли на 25% за підсумками третього кварталу 2018 року.
Експерти ринку підрахували, що у поточному році квадратні метри у новобудовах подорожчали в середньому на 5%, "Київміськбуд" відзвітував, що підняв ціни на 25%. До кінця року квартири на первинному ринку можуть подорожчати ще на 10%.
Нагадаємо, що квартири на вторинному ринку в січні-червні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року подорожчали на 3,5%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?Чому виник ажіотаж навколо муралів? Хто розпочав арт-війну через появу "стіни срачу" і графіті харківського художника Гамлета? Що таке вуличне мистецтво та чи є перспективи його розвитку в Україні?
- Переродження пластику в прикраси: Засновниця re-beau про вторсировину у моді та кругову економіку"Ми доносимо до людей просту ідею: вторинна сировина цінна, не викидайте сміття – це гроші, сортуйте!"