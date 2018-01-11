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В Україні зросли продажі квартир

У поточному році квадратні метри у новобудовах подорожчали в середньому на 5%
У третьому кварталі 2018 року в Україні нотаріуси уклали на 10% більше угод з нерухомістю, ніж за аналогічний період минулого року.
В Україні зросли продажі квартир Фото: investor-ua.com

З липня по вересень державні нотаріуси оформили 14 172 договорів з нерухомістю, а приватні - 166 099. Тобто, загалом 180 172 угоди з нерухомістю, більшість з яких становлять договори купівлі-продажу квартир, повідомляє Міністерство юстиції, спираючись на дані щодо кількості угод з нерухомим майном у третьому кварталі 2018 року.

Це на 10,01% більше, ніж за аналогічний період минулого року (163 880 угод).

За даними забудовників, продажі житла на первинному ринку зросли на 25% за підсумками третього кварталу 2018 року.

Експерти ринку підрахували, що у поточному році квадратні метри у новобудовах подорожчали в середньому на 5%, "Київміськбуд" відзвітував, що підняв ціни на 25%. До кінця року квартири на первинному ринку можуть подорожчати ще на 10%.

Нагадаємо, що квартири на вторинному ринку в січні-червні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року подорожчали на 3,5%.

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01 11 2018 09:19
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