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Держстат: В Україні подорожчали квартири

Найбільше подорожчали однокімнатні квартири
Квартири на вторинному ринку в січні-червні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року подорожчали на 3,5%.
Держстат: В Україні подорожчали квартири Фото: Цензор NET

За даними Держстату, найбільше подорожчали однокімнатні квартири - на 5,6%, двокімнатні квартири зросли в ціні на 3,6%, а трикімнатні - на 1,2%, повідомляє УНІАН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Що стосується вартості квартир на первинному ринку, то в першому півріччі 2018 року вони подорожчали на 5,4%. Нові однокімнатні квартири подорожчали на 7%, двокімнатні - на 4,9%, а трикімнатні - на 3,2%.

Згідно з даними Держстату, квартири на вторинному ринку в 2017 році подорожчали в порівнянні з 2016 роком на 4,5%, на первинному ринку - на 4,7%.

У той же час в Україні за минулий рік було побудовано і здано в експлуатацію 126,6 тис квартир.

Також, за даними Державної служби статистики у січні-травні 2018 року розмір середньої номінальної заробітної плати становив 8 225 гривень, що на 26,7% більше, ніж за той самий період минулого року.

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