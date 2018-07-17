Зарплати українців зросли більше ніж на чверть, – Держстат
Найвищий рівень оплати праці зафіксували у сферах авіаційного транспорту, фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікацій, наукової та технічної діяльності, виробництва фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, а також добування кам’яного та бурого вугілля, повідомляє Держстат.
Найнижчий рівень заробітної плати - на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури, а також у сфері водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
Найвищі зарплати зафіксували у Києві - 12 721 гривень, Донецькій області - 9 173 гривень, Київській - 8 392 гривень та Дніпропетровській областях - 8 237 гривень.
Найнижчі - в Херсонській, Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою в понад 15 тис грн.
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