Зарплати українців зросли більше ніж на чверть, – Держстат Найвищі зарплати зафіксували у Києві - 12 721 гривень

У січні-травні 2018 року розмір середньої номінальної заробітної плати становив 8 225 гривень, що на 26,7% більше, ніж за той самий період минулого року.

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Найвищий рівень оплати праці зафіксували у сферах авіаційного транспорту, фінансової та страхової діяльності, інформації та телекомунікацій, наукової та технічної діяльності, виробництва фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, а також добування кам’яного та бурого вугілля, повідомляє Держстат. Найнижчий рівень заробітної плати - на підприємствах поштової та кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, тимчасового розміщування й організації харчування, бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури, а також у сфері водопостачання, каналізації, поводження з відходами. Найвищі зарплати зафіксували у Києві - 12 721 гривень, Донецькій області - 9 173 гривень, Київській - 8 392 гривень та Дніпропетровській областях - 8 237 гривень. Найнижчі - в Херсонській, Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Нагадаємо, що віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що в Україні існують тисячі вакансій із заробітною платою в понад 15 тис грн.

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