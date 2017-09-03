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"ВКонтакте" блокуватиме сторінки з суїцидальних контентом

В пріоритетному порядку
Соціальна мережа "ВКонтакте" здійснить технічні заходи з блокування сторінок із суїцидальним контентом в пріоритетному порядку.
"ВКонтакте" блокуватиме сторінки з суїцидальних контентом Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Про це повідомила дитячий омбудсмен РФ Анна Кузнєцова, повідомляють РИА Новости.

"Ми провели зустріч з керівниками найпоширенішою мережі в Росії "ВКонтакте", було ухвалене рішення про технічні заходи із блокування сторінок із суїцидальним контентом в пріоритетному порядку", - сказала вона.

Нагадаємо, у Києві двоє неповнолітніх дівчат ледь не вкоротили собі віку через квест у "груп смерті". Такий же випадок мав місце на Рівненщині.

Зазначимо, що адміністрація соціальної мережі "ВКонтакте" почала блокувати сторінки користувачів, які використовують хештеги, пов'язані з пабліками, де учасників нібито схиляють до здійснення самогубств.

 

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09 03 2017 21:45
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