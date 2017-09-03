"ВКонтакте" блокуватиме сторінки з суїцидальних контентом

Соціальна мережа "ВКонтакте" здійснить технічні заходи з блокування сторінок із суїцидальним контентом в пріоритетному порядку.

Про це повідомила дитячий омбудсмен РФ Анна Кузнєцова, повідомляють РИА Новости.

"Ми провели зустріч з керівниками найпоширенішою мережі в Росії "ВКонтакте", було ухвалене рішення про технічні заходи із блокування сторінок із суїцидальним контентом в пріоритетному порядку", - сказала вона.

Нагадаємо, у Києві двоє неповнолітніх дівчат ледь не вкоротили собі віку через квест у "груп смерті". Такий же випадок мав місце на Рівненщині.