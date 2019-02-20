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Активісти назвали ім'я ще одного причетного до вбивства Гандзюк

"За нашими даними, зараз керівництво Нацполіції збирається відсторонити Артура Мєрікова з посади начальника"
В ініціативній групі "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомляють, що до її вбивства причетний діючий керівник Нацполіції Херсонської області Артур Мєріков.
Активісти назвали ім Фото:Facebook

"Саме Мєріков попередив кримінального авторитета Олексія Левіна (Москала) про те, що за ним ведеться спостереження і йому краще виїхати. Попередив через батька, вбивцю-рецидивіста Москала-старшого", - зазначають соратники вбитої Гандзюк у Facebook, повідомляє "Українська правда".

Наступного дня після отримання інформації від Мєрікова Левін (Москал) втік у Домінікану. За словами активістів, про це їм стало відомо з декількох джерел.

"За нашими даними, зараз керівництво Нацполіції збирається відсторонити Артура Мєрікова з посади начальника. Його місце з приставкою "в.о." займе його нинішній зам Микола Цап", - розповідають в ініціативі.

За твердженнями активістів, Левін безпосередньо організовував вбивсто Каті Гандзюк на замовлення Владислава Мангера, Євгена Рищука та Андрія Гордеєва.

Брат Артура Мєрікова – Вадим, екс-депутат Верховної ради, входив до фракції Народний Фронт, колишній губернатор Миколаївської області.

"Безпосередній підлеглий Мєрікова, Сергій Курділов, є кумом керівнику групи виконавців Торбіна (Опера). Він організовував покривання реальних злочинців і вів слідство хибним шляхом", - зауважують в ініціативі.

"Курділов, під чиїм наглядом поліція намагалась повісити справу на стрілочника, як і десятки інших правоохоронців (слідчих, оперативних співробітників), що фальсифікували цю справу, продовжують служити в лавах поліції. Їх просто "сховали" подалі від Главку в районних відділках поліції Херсонщини", - додають активісти.

17 жовтня президент Петро Порошенко присвоїв Артуру Мєрікову спеціальне звання "генерала поліції третього рангу". В цей час Гандзюк знаходилась в Київському опіковому центрі. Мєріков повинен був отримати погони генерала на День Незалежності.

"Але після повного саботажу розслідування херсонською поліцією і затриманням невинного Новікова, з генеральськими зірочками в Києві вирішили почекати. Чекали менше двох місяців", - зазначили активісти.

Зазначимо, що поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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20 02 2019 23:26
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