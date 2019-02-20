Активісти назвали ім'я ще одного причетного до вбивства Гандзюк

"За нашими даними, зараз керівництво Нацполіції збирається відсторонити Артура Мєрікова з посади начальника"

В ініціативній групі "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомляють, що до її вбивства причетний діючий керівник Нацполіції Херсонської області Артур Мєріков.

"Саме Мєріков попередив кримінального авторитета Олексія Левіна (Москала) про те, що за ним ведеться спостереження і йому краще виїхати. Попередив через батька, вбивцю-рецидивіста Москала-старшого", - зазначають соратники вбитої Гандзюк у Facebook, повідомляє "Українська правда".

Наступного дня після отримання інформації від Мєрікова Левін (Москал) втік у Домінікану. За словами активістів, про це їм стало відомо з декількох джерел.

"За нашими даними, зараз керівництво Нацполіції збирається відсторонити Артура Мєрікова з посади начальника. Його місце з приставкою "в.о." займе його нинішній зам Микола Цап", - розповідають в ініціативі.

За твердженнями активістів, Левін безпосередньо організовував вбивсто Каті Гандзюк на замовлення Владислава Мангера, Євгена Рищука та Андрія Гордеєва.

Брат Артура Мєрікова – Вадим, екс-депутат Верховної ради, входив до фракції Народний Фронт, колишній губернатор Миколаївської області.

"Безпосередній підлеглий Мєрікова, Сергій Курділов, є кумом керівнику групи виконавців Торбіна (Опера). Він організовував покривання реальних злочинців і вів слідство хибним шляхом", - зауважують в ініціативі.

"Курділов, під чиїм наглядом поліція намагалась повісити справу на стрілочника, як і десятки інших правоохоронців (слідчих, оперативних співробітників), що фальсифікували цю справу, продовжують служити в лавах поліції. Їх просто "сховали" подалі від Главку в районних відділках поліції Херсонщини", - додають активісти.

17 жовтня президент Петро Порошенко присвоїв Артуру Мєрікову спеціальне звання "генерала поліції третього рангу". В цей час Гандзюк знаходилась в Київському опіковому центрі. Мєріков повинен був отримати погони генерала на День Незалежності.

"Але після повного саботажу розслідування херсонською поліцією і затриманням невинного Новікова, з генеральськими зірочками в Києві вирішили почекати. Чекали менше двох місяців", - зазначили активісти.

Зазначимо, що поліція вдягнула електронний браслет на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства радниці міськголови Херсону Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО.

Раніше за голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, внесли заставу.

15 лютого Шевченківський суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, взято під варту на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень.