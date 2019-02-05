Американські ЗМІ знайшли зв’язок між Луценком та адвокатом Трампа

Джуліані нібито обговорював розслідування газовидобувної компанії Burisma і його зв'язок з Байденом з колишнім і нинішнім генпрокурором України

Адвокат президента США Дональда Трампа неодноразово зустрічався із генеральним прокурором України, щоб обговорити розслідування справи компанії Burisma Group, де працював син Джо Байдена Хантер.

Відзначається, що розслідування щодо компанії, де працював син Байдена "на руку" Трампу і його оточенню у зв’язку з тим, що старший Байден оголосив про намір балотуватися на виборах президента США у 2020 році. Про це повідомляє "Українська правда".

"Зусилля команди Трампа по залученню уваги до роботи Байдена в Україні, яка вже висвітлювалась в консервативних ЗМІ, були частково очолені Рудольфом Джуліані, який був адвокатом пана Трампа в ході розслідування спец прокурора Роберта Мюллера", - відзначають у виданні.

Джуліані нібито обговорював розслідування газовидобувної компанії Burisma і його зв'язок з Байденом з колишнім і нинішнім генпрокурором України.

Зокрема, повідомляється, що у цьому році адвокат неодноразово зустрічався з Луценком у Нью-Йорку.

"Нинішній генеральний прокурор пізніше повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей пан Джуліані з натхненням подзвонив пану Трампу, щоб повідомити йому про свої висновки", - зазначають у виданні і повідомляють, що офіційно адвокат це не коментує.

Водночас Джуліанні нібито обговорював це питання особисто з Трампом.

Адвокат Трампа також стверджує, що втрутився, бо демократи вступили у зговір з українцями, щоб ініціювати розслідування спецпрокурора США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Додамо, у відставку подали голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко, голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, також заступник генерального прокурора Євген Єнін.