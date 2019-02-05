Американські ЗМІ знайшли зв’язок між Луценком та адвокатом Трампа
Відзначається, що розслідування щодо компанії, де працював син Байдена "на руку" Трампу і його оточенню у зв’язку з тим, що старший Байден оголосив про намір балотуватися на виборах президента США у 2020 році. Про це повідомляє "Українська правда".
"Зусилля команди Трампа по залученню уваги до роботи Байдена в Україні, яка вже висвітлювалась в консервативних ЗМІ, були частково очолені Рудольфом Джуліані, який був адвокатом пана Трампа в ході розслідування спец прокурора Роберта Мюллера", - відзначають у виданні.
Джуліані нібито обговорював розслідування газовидобувної компанії Burisma і його зв'язок з Байденом з колишнім і нинішнім генпрокурором України.
Зокрема, повідомляється, що у цьому році адвокат неодноразово зустрічався з Луценком у Нью-Йорку.
"Нинішній генеральний прокурор пізніше повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей пан Джуліані з натхненням подзвонив пану Трампу, щоб повідомити йому про свої висновки", - зазначають у виданні і повідомляють, що офіційно адвокат це не коментує.
Водночас Джуліанні нібито обговорював це питання особисто з Трампом.
Адвокат Трампа також стверджує, що втрутився, бо демократи вступили у зговір з українцями, щоб ініціювати розслідування спецпрокурора США.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
Додамо, у відставку подали голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко, голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, також заступник генерального прокурора Євген Єнін.
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