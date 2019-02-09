CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишній депутат Верховної Ради Антон Геращенко може стати заступником міністра внутрішніх справ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Антон Геращенко претендує на посаду заступника Авакова
Колишній депутат подав декларацію кандидата
Фото: unian.ua
Про це свідчить його декларація, опублікована в реєстрі НАЗК увечері 1 вересня. У ній зазначено, що Геращенко подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра.
Геращенко був депутатом Верховної Ради VIII скликання, входив до фракції "Народного фронту". Він не балотувався на дострокових виборах у липні, але казав, що йти з політики не збирається.
Геращенко - багаторічний соратник Арсена Авакова, якого залишили міністром внутрішніх справ.
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02 09 2019 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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