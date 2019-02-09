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Антон Геращенко претендує на посаду заступника Авакова

Колишній депутат подав декларацію кандидата
Колишній депутат Верховної Ради Антон Геращенко може стати заступником міністра внутрішніх справ.
Антон Геращенко претендує на посаду заступника Авакова Фото: unian.ua

Про це свідчить його декларація, опублікована в реєстрі НАЗК увечері 1 вересня. У ній зазначено, що Геращенко подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра.

Геращенко був депутатом Верховної Ради VIII скликання, входив до фракції "Народного фронту". Він не балотувався на дострокових виборах у липні, але казав, що йти з політики не збирається.

Геращенко - багаторічний соратник Арсена Авакова, якого залишили міністром внутрішніх справ.

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02 09 2019 14:30
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