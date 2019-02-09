Антон Геращенко претендує на посаду заступника Авакова

Колишній депутат Верховної Ради Антон Геращенко може стати заступником міністра внутрішніх справ.

Про це свідчить його декларація, опублікована в реєстрі НАЗК увечері 1 вересня. У ній зазначено, що Геращенко подав декларацію кандидата на посаду заступника міністра.

Геращенко був депутатом Верховної Ради VIII скликання, входив до фракції "Народного фронту". Він не балотувався на дострокових виборах у липні, але казав, що йти з політики не збирається.

Геращенко - багаторічний соратник Арсена Авакова, якого залишили міністром внутрішніх справ.