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Антикорупційний суд розпочне свою роботу 5 вересня

За відповідне рішення проголосували 35 з 38 суддів
Відповідну дату запропонувала затвердити голова Антикорупційного суду Олена Танасевич. Вона назвала це "ризикованим кроком", тому що на цю мить у суду немає готових приміщень, достатньої кількості кабінетів для суддів, а також не завершена реєстрація прав користування на виділені суду будівлі.
Антикорупційний суд розпочне свою роботу 5 вересня Фото: TWITTER ПЕТРА ПОРОШЕНКА

Терміни закінчення цих процедур невідомі.

Тим не менш, більшість суддів вирішили встановити дату початку роботи 7 вересня. Водночас збори суддів також звернулися до органів влади з проханням максимально сприяти запуску суду, інформують "Українські Новини".

Раніше в.о. керівника апарату Антикорупційного суду Олексій Жуков повідомив, що Державна судова адміністрація виділила 0,4 млн гривень для ремонту приміщень Печерського райсуду Києва для розміщення в них ВАКС.

"Судовою адміністрацією вже виділено транш коштів у розмірі 400 тис. гривень для проведення ремонтних робіт у цих приміщеннях... Цих коштів вистачить тільки на початковий етап робіт", - сказав Жуков. Надалі, за його словами, планується виділити ще 1,5 млн гривень.

Жуков також зазначив, що семи суддям ВАКС не вистачає кабінетів. Він пропонує розмістити їх в офісах за адресою вул. Кривоноса, 2а.

Нагадаємо, що 7 травня 2019 року на зборах суддів шляхом таємного голосування Олену Танасевич обрали головою Вищого антикорупційного суду. Судді впоралися з третьої спроби, оскільки при першому і другому голосуванні ніхто з кандидатів не набрав мінімально необхідної кількості голосів.

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07 05 2019 20:27
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